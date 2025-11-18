Удар ЗС РФ по Дніпру: зруйновано депо та вокзал, у мережі показали кадри наслідків атаки (фото)

У ніч на 18 листопада російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі Дніпра та низки станцій на Харківщині, спричинивши значні руйнування та людські жертви. Внаслідок атак пошкоджено приміське депо, вокзал та рухомий склад, однак залізничники продовжують забезпечувати сполучення між громадами.

Як написав на своїй сторінці в Telegram міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, в Дніпрі вдалося уникнути постраждалих серед людей, проте критично постраждало приміське депо, яке обслуговує електропоїзди регіону. Це вже другий масований удар по об’єкту з початку повномасштабної війни. Суттєво зруйновано основний ремонтний цех, пошкоджено вокзал, ведеться розбір завалів та оперативне відновлення. Ранкові електропоїзди відправлено за графіком.

Крім того, в Харківській області внаслідок обстрілів постраждав один працівник залізниці, якому надали медичну допомогу. Пошкоджено вагони та інфраструктуру чотирьох станцій. На жаль, в Берестині загинула 17-річна дівчина. Міністр підкреслив, що удари спрямовані на руйнування логістичної системи, проте влада робить усе можливе для відновлення руху та забезпечення сполучення.

Відео дня

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на наслідки атаки у Facebook, зазначивши, що російські війська систематично знищують цивільні об’єкти. За його словами, лише за останній час були зруйновані склад жіночих засобів гігієни, фабрика з фасування чаю, склад ліків, меблева фабрика та інші цивільні підприємства, де не було жодного військового. Філатов наголосив, що метою таких ударів є знищення економіки, позбавлення людей роботи та дискредитація бізнесу.

"Лише за останній час ви знищили в Дніпрі дронами та ракетами: склад із жіночими гігієнічними засобами, підприємство з фасування чаю, склад із ліками, меблеву фабрику та ще чимало цивільного бізнесу, де не було жодного військового. Ви, проклята сарана, навмисно б’єте по цивільних об’єктах, щоб позбавляти людей роботи, доводити підприємців до банкрутства та руйнувати нашу економіку. Чому про це мовчить наша офіційна пропаганда — мені невідомо", — написав посадовець.

Публікація Бориса Філатова у Facebook Фото: Скриншот

Окремо міський голова зазначив, що вчорашній удар був спрямований по телевежі та колишньому радянському телецентру, де працюють журналісти "Суспільного". Він назвав атаку свідомим терором і підкреслив, що ворог намагається позбавити українців доступу до телебачення, не розуміючи сучасні технології мовлення.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки у Дніпрі постраждали двоє людей, яких госпіталізовано в стані середньої тяжкості. В місті виникли пожежі та зазнали руйнувань медіа-будівля, транспортні та приватні підприємства, житлові будинки, магазини, гаражі та понад двадцять автомобілів.

До цього Фокус писав, що ввечері 17 листопада армія РФ атакувала Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли десятки вибухів та почалися пожежі.