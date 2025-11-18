Удар ВС РФ по Днепру: разрушены депо и вокзал, в сети показали кадры последствий атаки (фото)

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Днепра и ряда станций на Харьковщине, вызвав значительные разрушения и человеческие жертвы. В результате атак повреждены пригородное депо, вокзал и подвижной состав, однако железнодорожники продолжают обеспечивать сообщение между общинами.

Как написал на своей странице в Telegram министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в Днепре удалось избежать пострадавших среди людей, однако критически пострадало пригородное депо, которое обслуживает электропоезда региона. Это уже второй массированный удар по объекту с начала полномасштабной войны. Существенно разрушен основной ремонтный цех, поврежден вокзал, ведется разбор завалов и оперативное восстановление. Утренние электропоезда отправлены по графику.

Кроме того, в Харьковской области в результате обстрелов пострадал один работник железной дороги, которому оказали медицинскую помощь. Повреждены вагоны и инфраструктура четырех станций. К сожалению, в Берестине погибла 17-летняя девушка. Министр подчеркнул, что удары направлены на разрушение логистической системы, однако власти делают все возможное для восстановления движения и обеспечения сообщения.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на последствия атаки в Facebook, отметив, что российские войска систематически уничтожают гражданские объекты. По его словам, только за последнее время были разрушены склад женских средств гигиены, фабрика по фасовке чая, склад лекарств, мебельная фабрика и другие гражданские предприятия, где не было ни одного военного. Филатов отметил, что целью таких ударов является уничтожение экономики, лишение людей работы и дискредитация бизнеса.

"Только за последнее время вы уничтожили в Днепре дронами и ракетами: склад с женскими гигиеническими средствами, предприятие по фасовке чая, склад с лекарствами, мебельную фабрику и еще немало гражданского бизнеса, где не было ни одного военного. Вы, проклятая саранча, намеренно бьете по гражданским объектам, чтобы лишать людей работы, доводить предпринимателей до банкротства и разрушать нашу экономику. Почему об этом молчит наша официальная пропаганда — мне неизвестно", — написал чиновник.

Публикация Бориса Филатова в Facebook Фото: Скриншот

Отдельно городской голова отметил, что вчерашний удар был направлен по телебашне и бывшему советскому телецентру, где работают журналисты "Суспільного". Он назвал атаку сознательным террором и подчеркнул, что враг пытается лишить украинцев доступа к телевидению, не понимая современные технологии вещания.

Напомним, что в результате ночной атаки в Днепре пострадали два человека, которые госпитализированы в состоянии средней тяжести. В городе возникли пожары и подверглись разрушениям медиа-здание, транспортные и частные предприятия, жилые дома, магазины, гаражи и более двадцати автомобилей.

До этого Фокус писал, что вечером 17 ноября армия РФ атаковала Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели десятки взрывов и начались пожары.