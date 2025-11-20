Україна вимагатиме від РФ 44 млрд доларів: за що має заплатити Росія

Майже $44 мільярди за кліматичні збитки, завдані після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, має намір вимагати Україна від Росії.

Це перший випадок, коли країна вимагає такої компенсації за збільшення викидів, що завдають шкоди клімату, пише Der Spiegel із посиланням на слова заступника міністра економіки, охорони довкілля та сільського господарства Павла Карташова.

У кулуарах кліматичного саміту COP30 у Бразилії Карташов заявив, що від початку війни відбулася величезна кількість додаткових викидів CO₂ і парникових газів. До них належать викиди від споживання викопного палива, цементу і сталі під час бойових дій, а також від лісових пожеж.

Член російської делегації на COP30 відмовився від коментарів.

Звідки взялася цифра в $44 млрд

Підставою для такої суми стала оцінка голландського експерта з обліку CO₂ Леннарда де Клерка. Він припускає, що з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року війна призвела до викидів приблизно 237 мільйонів тонн CO₂-еквівалента. Це майже відповідає сукупним річним викидам Ірландії, Бельгії та Австрії.

Минулого року тоді ще міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець говорив, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ українському навколишньому середовищу було завдано збитків на 2,4 трлн грн. Тільки одне руйнування Каховської ГЕС — це збиток у $15 млн.

Нагадаємо, будівництво Керченського мосту завдало непоправної шкоди екології Криму.

Також повідомлялося, що репарації від РФ хочуть перетворити на кредит для України на €140 млрд.