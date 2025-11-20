Украина потребует от РФ 44 млрд долларов: за что должна заплатить Россия

Почти $44 миллиарда за климатический ущерб, нанесенный после полномасштабного вторжения ВС РФ, намерена потребовать Украина от России.

Это первый случай, когда страна требует такой компенсации за увеличение выбросов, наносящих ущерб климату, пишет Der Spiegel со ссылкой на слова заместителя министра экономики, охраны окружающей среды и сельского хозяйства Павла Карташова.

В кулуарах климатического саммита COP30 в Бразилии Карташов заявил, что с начала войны произошло огромное количество дополнительных выбросов CO₂ и парниковых газов. К ним относятся выбросы от потребления ископаемого топлива, цемента и стали во время боевых действий, а также от лесных пожаров.

Член российской делегации на COP30 отказался от комментариев.

Откуда взялась цифра в $44 млрд

Основанием для такой суммы стала оценка голландского эксперта по учету CO₂ Леннарда де Клерка. Он предполагает, что с момента российского вторжения в феврале 2022 года война привела к выбросам примерно 237 миллионов тонн CO₂-эквивалента. Это почти соответствует совокупным годовым выбросам Ирландии, Бельгии и Австрии.

В прошлом году тогда еще министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец говорил, что с начала полномасштабного вторжения российских войск украинской окружающей среде был нанесен ущерб на 2,4 трлн грн. Только одно разрушение Каховской ГЭС — это ущерб в $15 млн.

Напомним, строительство Керченского моста нанесло непоправимый ущерб экологии Крым.

Также сообщалось, что репарации от РФ хотят превратить в кредит для Украины на €140 млрд.