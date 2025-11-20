У РФ створили "поліпшені" розвіддрони Supercam S180: чому вони програють FPV ЗСУ, — аналітики

На міжнародній авіаційно-космічній виставці Dubai Airshow 2025 в ОАЕ російська ГК "Безпілотні системи" представила новий швидкісний розвідувальний дрон Supercam S180. Розробники стверджують, що новий безпілотник здатний ухилятися від мультироторних дронів-перехоплювачів Win Hit.

Новий Supercam S180 — являє собою компактну платформу, сумісну з корисними навантаженнями важчого Supercam S350. Про це йдеться в репортажі ТАСС.

Апарат розрахований на виконання розвідувальних і моніторингових місій тривалістю до двох годин і здатний нести до 5 кг корисного навантаження, зберігаючи при цьому компактність і мобільність.

Основні характеристики Supercam S180

Ключовою перевагою нового апарата розробник називає підвищену швидкість, що дає змогу ефективніше уникати дронів-перехоплювачів Win Hit, які активно застосовуються українськими силами для "полювання" на російські БПЛА.

Конструкція "літаючого крила", малошумний електродвигун і поліпшена аеродинаміка мають забезпечувати апарату стабілізацію в польоті та можливість короткочасного прискорення, що, за заявами виробника, дає змогу S180 вириватися із захоплення перехоплювальних FPV-дронів.

Хоча офіційних даних про швидкість немає, відомо, що S350 досягає 120 км/год. З огляду на потреби протидії перехоплювачам, аналітики припускають, що Supercam S180 здатний короткочасно розганятися до 200 км/год — саме на таких швидкостях працюють дрони-перехоплювачі.

Критика "Анти-FPV" системи

Видання "Мілітарний" зазначає, що S180 отримує заводську систему протидії зенітним FPV — другу подібну модифікацію в лінійці Supercam. Однак фактичні дані суперечливі.

Українські підрозділи регулярно публікують відео знищення Supercam, включно з останніми кадрами від 47-ї ОМБр, де дрон був збитий звичайним FPV-перехоплювачем без видимого опору.

Крім того, наразі немає підтверджень, що заявлені алгоритми ухилення працюють у реальному бою. Усі твердження — тільки слова виробника, зазначають OSINT-аналітики.

Одночасно в Росії не менше п'яти компаній намагаються створити свої версії анти-FPV-рішень — НВО "ИжБС" працює над модулем для СКАТ-350М, Zala просуває рішення для Z-16 і здешевлений КУБ, "Алабуга" експериментує з Герберами. Однак, на думку експертів, здешевлення — це шлях у нікуди, адже коли йдеться про розвідку, легкі платформи нестабільні, передбачувані та легко перехоплюються високоманевреними FPV.

Раніше повідомлялося, що з січня 2025 року Росія застосовує в Україні безпілотник Supercam S350 для поліпшення можливостей наведення. Ця система призначена для передачі в режимі реального часу розвідданих про місця дислокації безпосередньо на командні пункти. Таким чином БПЛА спрямовує артилерійський вогонь і координує авіаудари противника.