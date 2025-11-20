В РФ создали "улучшенные" разведдроны Supercam S180: почему они проигрывают FPV ВСУ, — аналитики

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ российская ГК "Беспилотные системы" представила новый скоростной разведывательный дрон Supercam S180. Разработчики утверждают, что новый беспилотник способен уходить от мультироторных дронов-перехватчиков Win Hit.

Новый Supercam S180 — представляет собой компактную платформу, совместимую с полезными нагрузками более тяжелого Supercam S350. Об этом говорится в репортаже ТАСС.

Аппарат рассчитан на выполнение разведывательных и мониторинговых миссий продолжительностью до двух часов и способен нести до 5 кг полезной нагрузки, сохраняя при этом компактность и мобильность.

Основные характеристики Supercam S180

Ключевым преимуществом нового аппарата разработчик называет повышенную скорость, позволяющую эффективнее уходить от дронов-перехватчиков Win Hit, которые активно применяются украинскими силами для "охоты" на российские БПЛА.

Конструкция "летающего крыла", малошумный электродвигатель и улучшенная аэродинамика должны обеспечивать аппарату стабилизацию в полете и возможность кратковременного ускорения, что, по заявлениям производителя, позволяет S180 вырываться из захвата перехватывающих FPV-дронов.

Хотя официальных данных о скорости нет, известно, что S350 достигает 120 км/ч. Учитывая нужды противодействия перехватчикам, аналитики предполагают, что Supercam S180 способен кратковременно разгоняться до 200 км/ч — именно на таких скоростях работают дроны-перехватчики.

Критика "Анти-FPV" системы

Издание "Милитарный" отмечает, что S180 получает заводскую систему противодействия зенитным FPV — вторую подобную модификацию в линейке Supercam. Однако фактические данные противоречивы.

Украинские подразделения регулярно публикуют видео уничтожения Supercam, включая последние кадры от 47-й ОМБр, где дрон был сбит обычным FPV-перехватчиком без видимого сопротивления.

Кроме того, на данный момент нет подтверждений, что заявленные алгоритмы уклонения работают в реальном бою. Все утверждения — только слова производителя, отмечают OSINT-аналитики.

Одновременно в России не менее пяти компаний пытаются создать свои версии анти-FPV-решений — НПО "ИжБС" работает над модулем для СКАТ-350М, Zala продвигает решение для Z-16 и удешевленный КУБ, "Алабуга" экспериментирует с Герберами. Однако, по мнению экспертов, удешевление — это путь в никуда, ведь когда речь идет о разведке, легкие платформы нестабильны, предсказуемы и легко перехватываются высокоманевренными FPV.

Ранее сообщалось, что с января 2025 Россия применяет в Украине беспилотник Supercam S350 для улучшения возможностей наведения. Эта система предназначена для передачи в режиме реального времени разведданных о местах дислокации непосредственно на командные пункты. Таким образом БПЛА направляет артиллерийский огонь и координирует авиаудары противника.