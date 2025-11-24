РФ стежить за субмаринами НАТО: біля берегів Британії драйвери знайшли сонарний буй (фото)
Команда британських дайверів, які займалися очищенням морського дна, виявила біля узбережжя Уельсу пристрій, який, як припускають, призначений для розвідки та спостереження. Фахівці переконані, що це російський гідроакустичний буй типу РГБ-1A, що використовується на далеких морських патрульних літаках Ту-142М.
Дайвери з NARC (Neptune's Army of Rubbish Cleaners) виявили об'єкт 15 листопада під час планового занурення в морській заповідній зоні навколо острова Скомер, повідомляє британська служба BBC. Пристрій знайшов доброволець Тім Сміт-Гослінг, який помітив його в підводному яру під час занурення. Артефакт завдовжки близько 120 см і вагою приблизно 15 кг було піднято на поверхню з використанням підйомного мішка.
Що відомо про пристрій
Спочатку дайвери вирішили, що об'єкт є частиною навігаційного маркера. Однак після додаткового вивчення команда запідозрила, що пристрій схожий на сонобуй — елемент акустичної системи стеження, що застосовується для виявлення підводних човнів. Незалежний оборонний аналітик пізніше заявив, що впевнений у тому, що знайдений об'єкт є пошкодженим російським сонобуєм РГБ-1A.
Згідно з російськими джерелами РГБ-1A — це авіаційний радіогідроакустичний буй пасивного типу ненаправленої дії для виявлення підводних човнів у зануреному положенні. Пристрій визначає субмарини в радіусі дії (до 2 км) за шумами, які вони створюють, і передавання відповідної інформації по радіолінії.
Загалом сонарні буї використовують для відстеження підводних об'єктів в умовах, де радіозв'язок і супутникова навігація неефективні. Вони застосовуються у військових навчаннях, спостереженні за підводними човнами та в цивільних пошуково-рятувальних операціях.
Знахідка не єдина
Команда зіставила знахідку з аналогічними об'єктами, знайденими раніше в Корнуоллі та Ірландії 2021 року, а також проконсультувалася зі співробітником Королівського флоту. Причому британські військові відмовилися коментувати цей інцидент.
Хоча сама організація NARC раніше не стикалася з подібними об'єктами, фахівці зазначають, що випадок не є екстраординарним: навколо Великої Британії десятиліттями триває активна військово-морська діяльність, і подібні предмети регулярно підіймають із дна.
"Хоча є припущення, що пристрій більше не використовується активно, кілька таких самих моделей було знайдено на пляжах Великої Британії, Ірландії та Литви останніми роками. Їхня присутність і відносна відсутність морської рослинності свідчать про те, що їх, імовірно, нещодавно викинули", — зазначив один з анонімних аналітиків.
Нагадаємо, 19 листопада біля узбережжя Шотландії був помічений російський розвідувальний корабель "Янтар", який видає себе за дослідницьке судно. Для відстеження корабля британці направили розвідувальний літак P-8, у відповідь росіяни направили на пілотів лазерні установки.