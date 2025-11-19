Російський шпигунський корабель "Янтар" засліплює льотчиків НАТО: Британія готова атакувати у відповідь

Російський розвідувальний корабель був помічений "на краю британських вод" з лазерами, націленими на пілотів ВПС Великої Британії. Міністр оборони Джон Хілі вже попередив Путіна, що це матиме наслідки.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що російський корабель "Янтар", призначений для "збору розвідданих", але який видає себе за "дослідницьке" судно, було помічено на північ від Шотландії, пише Daily Mail.

У Міноброни Великої Британії пригрозили відповісти на дії судна "Янтар"

За словами Хілі, судно, експлуатоване маловідомим російським глибоководним дослідницьким підрозділом ГУГІ, перебуває біля берегів Великої Британії вже "останні кілька тижнів". У НАТО підозрюють, що воно займається картографуванням життєво важливої підводної інфраструктури, такої як інтернет-кабелі.

Для відстеження переміщень "Бурштину" і створення інфрачервоних фотографій були задіяні фрегат Королівського ВМС і розвідувальні літаки P-8 Королівських ВПС .

Росіяни у відповідь направили лазери на пілотів, що стало безпрецедентною ескалацією, яку міністр оборони сприйняв "вкрай серйозно".

"Ці дії Росії вкрай небезпечні, і це вже вдруге цього року, коли корабель "Янтар" перебуває у водах Великої Британії", — заявив Хілі.

Він змінив правила ведення бойових дій Військово-морського флоту, щоб мати змогу уважніше відстежувати "Янтар".

"У нас готові військові варіанти на випадок, якщо "Янтар" змінить курс", — додав він, хоча і не став вдаватися в подробиці, пославшись на міркування безпеки.

Однак він підтвердив, що востаннє, коли судно бачили в британських водах, поруч із ним сплив підводний човен Королівського флоту.

"Моє послання Росії і Путіну таке: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і якщо "Янтар" рушить на південь цього тижня, ми готові", — заявив Гілі.

У листопаді минулого року "Янтар" видворили з Ірландського моря, коли він "тинявся біля критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії" біля берегів Корнуолла, після чого його вигнали з Ірландського моря. Потім його знову помітили в січні.

Дії з перехоплення і повторного спостереження за судном були "демонстрацією готовності Великої Британії до дії і здатності Великої Британії діяти", заявив Хілі.

У Міноборони Британії заявили, що корабель "Янтар" проводить не просто військово-морську операцію, а займається розвідкою в рамках російської програми, яка "дає змогу вести спостереження в мирний час і здійснювати диверсії під час конфлікту".

Російський корабель "Янтар" — що відомо

Передбачається, що "Янтар" здатний запускати підводні апарати, здатні перерізати підводні кабелі, що може вивести з ладу телекомунікаційну інфраструктуру Великої Британії. Москва стверджує, що це "океанографічне дослідницьке судно".

Судно "Янтар" уже виганяли з британських вод Фото: Royal Navy

У 2018 році "Янтар" пройшов через Ла-Манш і був помічений поблизу Бразилії та в Середземному морі в районах розташування підводної інфраструктури.

Близько 99 відсотків усього інтернет-трафіку передають підводними кабелями, що робить їх особливо вразливими в разі атаки і потенційною ціллю для Путіна, якщо він захоче завдати шкоди західним країнам.

Минулого року силовий кабель і чотири оптоволоконні кабелі між Фінляндією та Естонією було пошкоджено вантажним судном, що перевозило російську нафту. Передбачається, що воно входить до "тіньового флоту" Путіна, що складається із суден, які діють зі злим умислом.

Влада звинуватила судно Eagle S у навмисному протягуванні якоря з метою пошкодження тросів. Росія назвала заяви про існування тіньового флоту "міфом".

Поява "Янтаря" відбулася на тлі попередження парламентаріїв про те, що Велика Британія погано підготовлена до оборони від військового нападу, в той час як уряд обіцяв підвищити боєготовність за рахунок будівництва нових військових заводів.

Комітет з оборони Палати громад виступив із суворим попередженням щодо спроможності Великої Британії вести війну і виконувати свої зобов'язання перед НАТО після війни Володимира Путіна в Україні.

"У Великої Британії немає плану захисту своєї країни і заморських територій", — попередили депутати комітету, закликавши надати громадськості більше інформації про масштаби загрози і необхідні заходи реагування.

Нагадаємо, у січні 2025 року російський корабель "Янтар" довелося відганяти від берегів Великої Британії.

Також морями блукає російське судно "Рубі", яке вже скинуло вантаж аміаку біля берегів Британії.