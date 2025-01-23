Атомний підводний човен відігнав від британських берегів шпигунське судно Росії: що відомо

Російське дослідницьке судно "Янтарь" кілька днів перебувало в Ла-Манші. Весь цей час за ним стежили кораблі Королівського флоту.

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На початку тижня російське шпигунське судно "Янтар" знову прибуло до берегів Великої Британії. Про це, як повідомляє Metro, розповів парламенту міністр оборони Джон Гілі.

Чиновник повідомив, що в понеділок російський корабель увійшов у виняткову економічну зону Сполученого Королівства приблизно за 45 миль від узбережжя, у протоку Ла-Манш.

Поки судно просувалося через води Великої Британії, його постійно відстежували два кораблі Королівського флоту — HMS Somerset і HMS Tyne. Також за судном "наглядали" патрульні літаки ВПС.

Фрегат Королівського флоту 23 HMS Somerset, що патрулює поблизу судна "Янтар" Фото: Royal Navy

"Дозвольте мені прояснити: це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідданих і картування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії", — зазначив міністр.

Фото: vesselfinder

Міністр оборони додав, що до цього в листопаді 2024 року шпигунський корабель бачили таким, що "борсався над критично важливою підводною інфраструктурою Великої Британії". Але лише після того, як очільник оборонного відомства дозволив підводному човну ВМС спливти неподалік, "Янтарь" залишив води Великої Британії і попрямував у бік Середземного моря.

У своєму посланні парламентаріям Джон Гілі охарактеризував Росію як найсерйознішу і найбезпосереднішу загрозу для Великої Британії і побічно звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

"Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій щодо захисту цієї країни", — заявив міністр.

Гілі уточнив, що міжнародне морське право, ухвалене на рівні ООН, обмежує дії країн щодо іноземних суден, виявлених у своїх суверенних водах. Однак спільно з країнами НАТО Велика Британія посилюватиме відповідь на активність російського флоту. Зокрема, Королівські військово-повітряні сили виділять розвідувальний літак, якій приєднається до місії НАТО із захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі.

Що відомо про судно "Янтар"

Офіційно "Янтар" є судном Міноборони Росії, що займається дослідженням океанів. Його спустили на воду 2015 року.

Фото: Вiкiпедiя

Згідно з відкритими даними, судно з автономністю до 60 діб і дальністю плавання у 8000 миль, може одночасно забезпечувати використання двох автономних глибоководних апаратів проєкту 16810 "Русь" і проєкту 16811 "Консул". Батискафи можуть опускатися на глибину до 6000 метрів і 6270 метрів відповідно. Вони, серед іншого, можуть вести відеозйомку, досліджувати підводні об'єкти, проводити технічні роботи на морському дні та доправляти на ґрунт або підіймати на поверхню предмети масою до 200 кг.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо про пошкодження трьох кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією. Два з них належать концерну Elisa, ще один — компанії CITIC Telecom.

У пошкодженні кабелю підозрюють нафтовий танкер Eagle S, який раніше був оснащений шпигунським обладнанням для прослуховування і запису.