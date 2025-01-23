Атомная подводная лодка отогнала от британских берегов шпионское судно России: что известно

Российское исследовательское судно "Янтарь" несколько дней находилось в Ла-Манше. Все это время за ним следили корабли Королевского флота.

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В начале недели российское шпионское судно "Янтарь" снова прибыло к берегам Великобритании. Об этом, как сообщает Metro, рассказал парламенту министр обороны Джон Хили.

Чиновник сообщил, что в понедельник российский корабль вошел в исключительную экономическую зону Соединенного Королевства примерно в 45 милях от побережья, в пролив Ла-Манш.

Пока судно продвигалось через воды Великобритании, оно постоянно отслеживалось двумя кораблями Королевского флота — HMS Somerset и HMS Tyne. Также за судном "приглядывали" патрульные самолеты ВВС.

Фрегат Королевского флота 23 HMS Somerset, патрулирующий вблизи судна "Янтарь" Фото: Royal Navy

"Позвольте мне прояснить: это российский шпионский корабль, используемый для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании", — отметил министр.

Фото: vesselfinder

Министр обороны добавил, что до этого в ноябре 2024 года шпионский корабль видели "барахтающимся над критически важной подводной инфраструктурой Великобритании". Но лишь после того, как глава оборонного ведомства разрешил подводной лодке ВМС всплыть неподалеку, "Янтарь" покинул воды Великобритании и направился в сторону Средиземного моря.

В своем послании парламентариям Джон Хили охарактеризовал Россию как самую серьезную и непосредственную угрозу для Великобритании и косвенно обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий по защите этой страны", — заявил министр.

Хили уточнил, что международное морское право, принятое на уровне ООН, ограничивает действия стран в отношении иностранных судов, обнаруженных в своих суверенных водах. Однако совместно со странами НАТО Великобритания будет ужесточать ответ на активность российского флота. В частности, Королевские военно-воздушные силы выделят разведывательный самолет, которой присоединится к миссии НАТО по защите критической инфраструктуры в Балтийском море.

Что известно о судне "Янтарь"

Официально "Янтарь" является судном Минобороны России, занимающееся исследованием океанов. Его спустили на воду в 2015 году.

Фото: Википедия

Согласно открытым данным, судно с автономностью до 60 суток и дальностью плавания в 8000 миль, может одновременно обеспечивать использование двух автономных глубоководных аппаратов проекта 16810 "Русь" и проекта 16811 "Консул". Батискафы могут опускаться на глубину до 6000 метров и 6270 метров соответственно. Они, среди прочего, могут вести видеосъемку, исследовать подводные объекты, проводить технические работы на морском дне и доставлять на грунт или поднимать на поверхность предметы массой до 200 кг.

Напомним, в конце декабря стало известно о повреждении трех кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один — компании CITIC Telecom.

В повреждении кабеля подозревают нефтяной танкер Eagle S, который ранее был оснащен шпионским оборудованием для прослушивания и записи.