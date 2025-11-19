Российский шпионский корабль "Янтарь" ослепляет летчиков НАТО: Британия готова атаковать в ответ

Российский разведывательный корабль был замечен "на краю британских вод" с лазерами, нацеленными на пилотов ВВС Великобритании. Министр обороны Джон Хили уже предпредил Путина, что это будет иметь последствия.

Министр обороны Великобритании заявил, что российский корабль "Янтарь", предназначенный для "сбора разведданных", но выдающий себя за "исследовательское" судно, было замечено к северу от Шотландии, пишет Daily Mail.

В Миноброны Великобритании пригрозили ответить на действия судна "Янтарь"

По словам Хили, судно, эксплуатируемое малоизвестным российским глубоководным исследовательским подразделением ГУГИ, находится у берегов Великобритании уже "последние несколько недель". В НАТО подозревают, что оно занимается картографированием жизненно важной подводной инфраструктуры, такой как интернет-кабели.

Для отслеживания перемещений "Янтаря" и создания инфракрасных фотографий были задействованы фрегат Королевского ВМС и разведывательные самолеты P-8 Королевских ВВС .

Відео дня

Русские в ответ направили лазеры на пилотов, что стало беспрецедентной эскалацией, которую министр обороны воспринял "крайне серьезно".

"Эти действия России крайне опасны, и это уже второй раз в этом году, когда корабль "Янтарь" находится в водах Великобритании", — заявил Хили.

Он изменил правила ведения боевых действий Военно-морского флота, чтобы иметь возможность более внимательно отслеживать "Янтарь".

"У нас готовы военные варианты на случай, если "Янтарь" изменит курс", — добавил он, хотя и не стал вдаваться в подробности, сославшись на соображения безопасности.

Однако он подтвердил, что в последний раз, когда судно видели в британских водах, рядом с ним всплыла подводная лодка Королевского флота.

"Мое послание России и Путину таково: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и если "Янтарь" двинется на юг на этой неделе, мы готовы", - заявил Хили.

В ноябре прошлого года "Янтарь" выдворили из Ирландского моря, когда оно "слонялось у критически важной подводной инфраструктуры Великобритании" у берегов Корнуолла, после чего его выгнали из Ирландского моря. Затем его снова заметили в январе.

Действия по перехвату и повторному наблюдению за судном были "демонстрацией готовности Великобритании к действию и способности Великобритании действовать", заявил Хили.

В Минобороны Британии заявили, что корабль "Янтарь" проводит не просто военно-морскую операцию, а занимается разведкой в рамках российской программы, которая "позволяет вести наблюдение в мирное время и осуществлять диверсии во время конфликта".

Российский корабль "Янтарь" – что известно

Предполагается, что "Янтарь" способен запускать подводные аппараты, способные перерезать подводные кабели, что может вывести из строя телекоммуникационную инфраструктуру Великобритании. Москва утверждает, что это "океанографическое исследовательское судно".

Судно "Янтарь" уже выгоняли из британских вод Фото: Royal Navy

В 2018 году "Янтарь" прошел через Ла-Манш и был замечен вблизи Бразилии и в Средиземном море в районах расположения подводной инфраструктуры.

Около 99 процентов всего интернет-трафика передается по подводным кабелям, что делает их особенно уязвимыми в случае атаки и потенциальной целью для Путина, если он захочет нанести ущерб западным странам.

В прошлом году силовой кабель и четыре оптоволоконных кабеля между Финляндией и Эстонией были повреждены грузовым судном, перевозившим российскую нефть. Предполагается, что оно входит в "теневой флот" Путина, состоящий из судов, действующих со злым умыслом.

Власти обвинили судно Eagle S в преднамеренном протаскивании якоря с целью повреждения тросов. Россия назвала заявления о существовании теневого флота "мифом".

Появление "Янтаря" произошло на фоне предупреждения парламентариев о том, что Великобритания плохо подготовлена ​​к обороне от военного нападения, в то время как правительство обещало повысить боеготовность за счет строительства новых военных заводов.

Комитет по обороне Палаты общин выступил с суровым предупреждением относительно способности Великобритании вести войну и выполнять свои обязательства перед НАТО после войны Владимира Путина в Украине .

"У Великобритании нет плана защиты своей страны и заморских территорий", — предупредили депутаты комитета, призвав предоставить общественности больше информации о масштабах угрозы и необходимых мерах реагирования.

Напомним, в январе 2025 года российский корабль "Янтарь" пришлось отгонять от берегов Великобритании.

Также по морям блуждает российское судно "Руби", которое уже сбросило груз аммиака у берегов Британии.