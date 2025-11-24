Снайпери ГРУ і ФСБ з австрійською оптикою: як обладнання Swarovski опинилося в РФ

Високоякісні приціли австрійської компанії Swarovski Optik, яка офіційно покинула російський ринок після початку повномасштабної війни, все ще з'являються на зброї російських військових в Україні. Крім того, в Росію поставляються гвинтівки та пістолети австрійського виробництва.

Австрія дотримується політики постійного нейтралітету і відмовляється передавати Україні озброєння. Однак, за даними розслідувачів, у Росії продовжують фіксувати постачання австрійських карабінів Steyr Mannlicher і висококласної оптики Swarovski. Про це 23 листопада повідомив портал Defence24 з посиланням на аналітичний центр Robert Lansing Institute (RLI).

Зазначається, що вартість одного прицілу становить від 3 до 5 тисяч доларів, що робить таку оптику недоступною для цивільних. Основними користувачами стають елітні підрозділи РФ — спецпідрозділи ГРУ, ФСБ та інші силові структури. Аналітики підкреслюють, що західна високоточна оптика, поряд із мікроелектронікою, є одним із ключових чинників підвищення ефективності російських збройних сил.

Згідно з даними RLI, від початку повномасштабного вторгнення Росія імпортувала щонайменше 90 прицілів Swarovski на суму приблизно 210 тисяч доларів — більшість постачань припала на 2023 рік.

До найбільших імпортерів належать два дистриб'ютори:

інтернет-магазин Pointer (Санкт-Петербург) — ввіз майже 50 000 прицілів Holosun на суму понад 30 млн доларів;

інтернет-магазин Navigator (Москва) — імпортував оптики на 45 млн доларів.

Частина поставок проходила через посередників у Китаї, Туреччині та Казахстані. Причому окремі партії були призначені для підрозділів ПВК "Вагнер".

Важливо

Зазначимо, що ще 2024 року міжнародний центр з питань прав людини Business & Human Rights Resource Centre зафіксував різке збільшення експорту зброї та оптики до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану після того, як західні виробники формально припинили прямі поставки до Росії. Саме через ці країни військове обладнання фактично опиняється у кінцевих російських одержувачів.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни в Україні російські війська почали активно використовувати нову снайперську гвинтівку Steyr SSG 08 австрійського виробництва. Ці гвинтівки закуповувалися Росією до і після подій 2014 року.