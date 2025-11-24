Снайперы ГРУ и ФСБ с австрийской оптикой: как оборудование Swarovski оказалось в РФ

Высококачественные прицелы австрийской компании Swarovski Optik, которая официально покинула российский рынок после начала полномасштабной войны, все еще появляются на оружии российских военных в Украине. Кроме того, в Россию поставляются винтовки и пистолеты австрийского производства.

Австрия придерживается политики постоянного нейтралитета и отказывается передавать Украине вооружение. Однако, по данным расследователей, в России продолжают фиксировать поставки австрийских карабинов Steyr Mannlicher и высококлассной оптики Swarovski. Об этом 23 ноября сообщил портал Defence24 со ссылкой на аналитический центр Robert Lansing Institute (RLI).

Отмечается, что стоимость одного прицела составляет от 3 до 5 тысяч долларов, что делает такую оптику недоступной для гражданских. Основными пользователями становятся элитные подразделения РФ — спецназ ГРУ, ФСБ и другие силовые структуры. Аналитики подчеркивают, что западная высокоточная оптика, наряду с микроэлектроникой, является одним из ключевых факторов повышения эффективности российских вооруженных сил.

Відео дня

Согласно данным RLI с начала полномасштабного вторжения Россия импортировала не менее 90 прицелов Swarovski на сумму около 210 тысяч долларов — большинство поставок пришлось на 2023 год.

К крупнейшим импортерам относятся два дистрибьютора:

интернет-магазин Pointer (Санкт-Петербург) — ввез почти 50 000 прицелов Holosun на сумму свыше 30 млн долларов;

интернет-магазин Navigator (Москва) — импортировал оптики на 45 млн долларов.

Часть поставок проходила через посредников в Китае, Турции и Казахстане. Причем отдельные партии были предназначены для подразделений ЧВК "Вагнер".

Важно

РФ получила винтовок ЕС и США на почти 200 миллионов: расследователи обнаружили пути поставок

Отметим, что еще в 2024 году международный центр по вопросам прав человека Business & Human Rights Resource Centre зафиксировал резкое увеличение экспорта оружия и оптики в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан после того, как западные производители формально прекратили прямые поставки в Россию. Именно через эти страны военное оборудование фактически оказывается у конечных российских получателей.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине российские войска начали активно использовать новую снайперскую винтовку Steyr SSG 08 австрийского производства. Эти винтовки закупались Россией до и после событий 2014 года.