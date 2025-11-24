Обвинувачений у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай мобілізувався

Сергій Гайдай заявив, що повертається на схід як військовослужбовець. За даними НАБУ, ексголова Луганської ОВА нібито причетний до масштабної корупційної схеми під час закупівлі дронів і систем РЕБ для потреб ЗСУ.

Колишній чиновник написав у себе в Telegram-каналі, що повертається на схід.

"Тепер як військовослужбовець ЗСУ", — ідеться в публікації. Більше жодних деталей Гайдай не повідомляв.

Зазначимо, що 22 вересня Сергію Гайдаю виповнилося 60 років.

Справа Сергія Гайдая: що відомо

2 серпня НАБУ повідомило про виявлення масштабної корупційної схеми під час закупівлі дронів і систем радіоелектронної боротьби. До неї, за даними слідства, причетний і колишній голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. У 2024-2025 роках учасники схеми завищували ціни в держконтрактах і отримували "відкати" — до 30% від суми.

Наприклад, під час купівлі FPV-дронів військова частина заплатила майже 10 мільйонів гривень, а ціна була завищена приблизно на 80 тисяч доларів.

Відео дня

Того ж дня Кабінет Міністрів України направив главі держави проєкт розпорядження про звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, про що свідчить інформація на сайті ОП.

Засідання ВАКС відбулося 4 серпня. Прокуратура просила суд заарештувати Гайдая на 60 діб із заставою понад 30 мільйонів гривень. Однак пізніше суму застави зменшили до 10 мільйонів.

Сергій Гайдай одразу ж почав співпрацювати зі слідством. Він віддав правоохоронцям телефон, ключі від житла та робочого кабінету. Експосадовець запевнив, що не збирається залишати країну. І, за його словами, коли все це закінчиться, "він піде на фронт".

7 серпня стало відомо, що за нього внесли заставу. 10 мільйонів гривень надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.