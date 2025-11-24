Обвиняемый в коррупции экс-глава Луганской ОВА Гайдай мобилизовался

Сергей Гайдай заявил, что возвращается на восток в качестве военнослужащего. По данным НАБУ, экс-глава Луганской ОВА якобы причастен к масштабной коррупционной схеме при закупке дронов и систем РЭБ для нужд ВСУ.

Бывший чиновник написал у себя в Telegram-канале, что возвращается на восток.

"Теперь как военнослужащий ВСУ", – говорится в публикации. Больше никаких деталей Гайдай не сообщал.

Отметим, что 22 сентября Сергею Гайдаю исполнилось 60 лет.

Дело Сергея Гайдая: что известно

2 августа НАБУ сообщило об обнаружении масштабной коррупционной схемы при закупке дронов и систем радиоэлектронной борьбы. К ней, по данным следствия, причастен и бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. В 2024-2025 годах участники схемы завышали цены в госконтрактах и получали "откаты" — до 30% от суммы.

Например, при покупке FPV-дронов военная часть заплатила почти 10 миллионов гривен, а цена была завышена примерно на 80 тысяч долларов.

Відео дня

В тот же день Кабинет Министров Украины направил главе государства проект распоряжения об увольнении председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, о чем свидетельствует информация на сайте ОП.

Заседание ВАКС состоялось 4 августа. Прокуратура просила суд арестовать Гайдая на 60 суток с залогом более 30 миллионов гривен. Однако позже сумму залога уменьшили до 10 миллионов.

Сергей Гайдай сразу же начал сотрудничать со следствием. Он отдал правоохранителям телефон, ключи от жилья и рабочего кабинета. Экс-чиновник заверил, что не собирается покидать страну. И, по его словам, когда все это закончится, "он пойдет на фронт".

7 августа стало известно, что за него внесли залог. 10 миллионов гривен поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.