Комбриг ЗСУ прихистив у бліндажі незвичайного вихованця: "Нічний дрон на відпочинку" (фото)

Присутністю котів і собак в окопах і бліндажах українських захисників уже нікого не здивуєш. Тварини допомагають військовим долати труднощі та є найкращими антидепресантами.

Однак командир окремої 20 бригади "К-2" Сил безпілотних систем Кирило Верес похизувався наявністю абсолютно незвичного вихованця. На своїй сторінці в Х полковник опублікував фото з бліндажа, на стіні якого — живий кажан.

"Не трогати! Він живий, з ним все ок", — свідчить напис на аркуші, прикріпленому до стіни поруч зі ссавцем.

Кирило Верес демонструє нового підопічного Фото: X (Twitter)

У коментарях до публікації користувачі радять Кирилу помістити кажана в більш прохолодне місце, щоб він легше переніс зиму, а також жартують.

"Непопулярна опія, але якщо в приміщенні температура вища за +9 (а я підозрюю, що це так, судячи з футболки), то кажану там зимувати не вийде. Краще його взяти руками в механіксах і випустити на вулицю в темний час доби (але не коли мороз)", "Це в К2 видають замість котів?", "Сумніваюся, що він у вас "виспиться", "УкрАїнські біолабораторії розробили живий дрон-розвідник", "Західні союзники передали Бетмена?", "Нічний дрон на відпочинку?" — пишуть вони під фото.

6 жовтня командир 20 окремого полку "К-2" Сил безпілотних систем Збройних сил України Кирило Верес повідомив, що став командиром бригади. Підрозділ, який він очолював, став окремою бригадою СБС ЗСУ. Він зізнався, що ніколи не прагнув стати комбригом, але тепер "не має іншого виходу".

У лютому 2025 року Кирило Верес розповів про те, що його підрозділ "К-2" отримав особливе завдання від президента України Володимира Зеленського.