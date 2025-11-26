Комбриг ВСУ приютил в блиндаже необычного питомца: "Ночной дрон на отдыхе" (фото)

Присутствием котов и собак в окопах и блиндажах украинских защитников уже никого не удивишь. Животные помогают военным преодолевать трудности и являются лучшими антидепрессантами.

Однако командир отдельной 20 бригады "К-2" Сил беспилотных систем Кирилл Верес похвастался наличием совершенно необычного питомца. На своей странице в Х полковник опубликовал фото из болиндажа, на стене которого — живая летучая мышь.

"Не трогать! Он живой, с ним все ок", — гласит надпись на листе, прикрепленном к стене рядом с млекопитающим.

Кирилл Верес демонстрирует нового подопечного Фото: X (Twitter)

В комментариях к публикации пользователи советуют Кириллу поместить летучую мышь в более прохладное место, чтобы она легче перенесла зиму, а также шутят.

"Непопулярная опия, но если в помещении температура выше +9 (а я подозреваю, что это так, судя по футболке) Так летучую мышь там зимовать не получится Лучше его взять руками в механиксах и выпустить на улицу в темное время суток (но не когда мороз)", "это в К2 выдают вместо кошек?", "Сомневаюсь, что он у вас "выспится", "УкрАинские биолаборатории разработали живой дрон-разведчик", "Западные союзники передали Бэтмэна?", "Ночной дрона на отдыхе?" — пишут они под фото.

6 октября командир 20 отдельного полка "К-2" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Кирилл Верес сообщил, что стал командиром бригады. Подразделение, которое он возглавлял, стало отдельной бригадой СБС ВСУ. Он признался, что никогда не стремился стать комбригом, но теперь "не имеет другого выхода".

В феврале 2025 года Кирилл Верес рассказал о том, что его подразделение "К-2" получило особое задание от президента Украины Владимира Зеленского.