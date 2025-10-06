Кирилл Верес стал командиром 20 бригады СБС: какие основные заявления командира

Командир 20 отдельного полка "К-2" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Кирилл Верес сообщил, что стал командиром бригады. Подразделение, которое он возглавлял, стало отдельной бригадой СБС ВСУ.

Украинцы доверяют "К-2", все больше присоединяются к 20 полку, и поэтому в пределах подразделения стало достаточно тесно, написал Верес в соцсети X. Количество проектов и количество техники растет, поэтому пришло время бить цели ВС РФ как отдельная бригада, а не как часть другого подразделения, говорится в заметке.

Сообщение Кирилла Вереса появилось в сети утром 6 октября. Военный изменил подпись аккаунта: теперь указывается, что он командир отдельной 20 бригады "К-2" Сил беспилотных систем. В коротком тексте он написал, что никогда не стремился стать комбригом, но теперь "не имеет другого выхода". Новый комбриг объяснил, что количество проектов выросло вдвое. Кроме того, если сначала бойцы воевали обычными "мавиками", FPV и бомберами, то теперь подразделение имеет собственную разработку R&D и мастерскую, отметил командир.

"Я когда-то говорил, что никогда не буду командиром бригады. В прошлом году я отказывался от того, чтобы стать комбригом, а сейчас я понимаю, что у меня нет другого выхода. Только бригада и только вперед. Слава Украине!" — написал Верес.

Кирилл Верес — биография

Кирилл Верес — 37-летний военный, подполковник ВСУ, который в 2014 году вошел в спецподразделение Национальной полиции "Киев-1" и выполнял особые задачи в зоне АТО. Верес воевал в Славянске, Марьинке и др., получил награду "Орден Богдана Хмельницкого III степени". В гражданской жизни занимался совсем другими делами: получил образование юриста и финансиста, работал руководителем пляжа на Трухановом острове. Подразделение, которое возглавлял военный, — разведывательная группа "К-2" в составе 92 бригады ВСУ, затем — в составе 2 механизированного батальона 54 ОМБр, с декабря — батальон превратился в полк беспилотных систем. В августе 2025 года полк "К-2" стал частью СБС, а уже через два месяца, 6 октября, стал отдельной бригадой, свидетельствует сообщение Вереса.

Украинский военный фигурировал в рейтингах Фокуса — "Украинец года-2024: люди, на которых держится Украина" и "Рейтинг влиятельных украинцев-2025: военные" (шестая позиция).

Отметим, в феврале 2025 года Кирилл Верес рассказал о том, что его подразделение "К-2" получило особое задание от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, задание может изменить ситуацию на российско-украинской войне.

