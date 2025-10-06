Кирило Верес став командиром 20 бригади СБС: які основні заяви командира

Командир 20 окремого полку "К-2" Сил безпілотних систем Збройних сил України Кирило Верес повідомив, що став командиром бригади. Підрозділ, який він очолював, став окремою бригадою СБС ЗСУ.

Українці довіряють "К-2", все більше приєднуються до 20 полку, і тому у межах підрозділу стало досить тісно, написав Верес у соцмережі X. Кількість проєктів та кількість техніки зростає, тому настав час бити цілі ЗС РФ як окрема бригада, а не частина іншого підрозділу, ідеться у дописі.

Повідомлення Кирила Вереса з'явилось у мережі зранку 6 жовтня. Військовий змінив підпис акаунта: тепер вказується, що він командир окремої 20 бригади "К-2" Сил безпілотних систем. У короткому тексті він написав, що ніколи не прагнув стати комбригом, але тепер "не має іншого виходу". Новий комбриг пояснив, що кількість проєктів зросла удвічі. Крім того, якщо спочатку бійці воювала звичайними "мавіками", FPV та бомберами, то тепер підрозділ маж власну розробку R&D та майстерню, зауважив командир.

"Я колись казав, що ніколи не буду командиром бригади. Торік я відмовлявся від того, щоб стати комбригом, а зараз я розумію, що не маю іншого виходу. Тільки бригада і тільки вперед. Слава Україні!" — написав Верес.

Кирило Верес - допис у соцмережі X про призначення комбригом Фото: Скриншот

Кирило Верес — біографія

Кирило Верес — 37-річний військовий, підполковник ЗСУ, який у 2014 році увійшов до спецпідрозділу Національної поліції "Київ-1" і виконував особливі завдання у зоні АТО. Верес воював у Слов'янську, Мар'їнці та ін., отримав нагороду "Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню". У цивільному житті — займався зовсім іншими справами: здобув освіту правника та фінансиста, працював керівником пляжу на Трухановому острові. Підрозділ, який очолював військовий, — розвідувальна група "К-2" у складі 92 бригади ЗСУ, потім — у складі 2 механізованого батальйону 54 ОМБр, з грудня — батальйон перетворився на полк безпілотних систем. У серпні 2025 року полк "К-2" став частиною СБС, а вже за два місяці, 6 жовтня, став окремою бригадою, свідчить допис Вереса.

Український військовий фігурував у рейтингах Фокусу — "Українець року-2024: люди, на яких тримається Україна" та "Рейтинг впливових українців-2025: військові" (шоста позиція).

Зазначимо, у лютому 2025 року Кирило Верес розповів про те, що його підрозділ "К-2" отримав особливе завдання від президента України Володимира Зеленського. З його слів, завдання може змінити ситуацію на російсько-українській війні.

Нагадуємо, 6 жовтня ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про важливість створення космічних військ у складі ЗСУ.