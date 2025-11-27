У Туреччині назвали умову, за якої їхні миротворці з'являться в Україні

У Міністерстві оборони Туреччини не виключають розміщення свого миротворчого контингенту в Україні у складі сил підтримки, про які нещодавно заявив президент Франції Емманюель Макрон.

В оборонному відомстві заявили, що обговорення цього питання можливе тільки за умови припинення вогню між Україною і Росією, повідомляє Reuters.

Днями Макрон заявив, що до складу сил входитимуть французькі, британські та турецькі військовослужбовці.

"Спочатку необхідно встановити припинення вогню між Росією та Україною. Потім необхідно встановити межі місії з чітким мандатом і визначити ступінь участі кожної країни", — заявило міністерство оборони Туреччини.

Анкара майже всі чотири роки від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну підтримувала теплі відносини як із Москвою, так і з Києвом.

Емманюель Макрон упевнений, що між Росією та Україною не може бути стійкого миру, якщо ЗСУ будуть обмежені у своїх можливостях самооборони і стримування будь-якої агресії.

"Тому головна гарантія безпеки для українців і для нас — це потужна армія", — заявив він.

Політик додав, що після підписання мирної угоди можливе розгортання сил підтримки якомога далі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі. Їхньою основною метою буде навчання українських військових і гарантування безпеки.

Мирний план Трампа: чи будуть закордонні миротворці в Україні

Лідери ЄС ознайомилися з мирним планом Трампа і вже заявили, що спільно боротимуться за захист українських та європейських інтересів "у довгостроковій перспективі", а подальші мирні кроки, які стосуватимуться України, країн Європи, ЄС і НАТО, будуть відбуватися лише за погодженням із європейцями та іншими союзниками.

У Білому домі ще не відреагували на спільну позицію Німеччини, Франції, Великої Британії та України, які не погодилися на безумовне ухвалення мирного плану США і РФ.

Тим часом у РФ вустами глави МЗС Сергія Лаврова заявили, що західних миротворців, розміщених в Україні, вважатимуть "окупаційними військами" і миттєво перетворять на законні цілі для російської армії. Так у Росії відреагували на слова Макрона про готовність 26 країн відправити миротворців в Україну. Водночас Польща не має наміру відправляти війська в Україну навіть після війни. Така сама позиція — у Німеччини. Канцлер Фрідріх Мерц теж говорив про відсутність планів щодо відправлення військ в Україну.

Що стосується готовності президента Білорусі Олександра Лукашенка відправити миротворців в Україну під егідою ООН, то цю пропозицію в Кремлі ніяк не коментували.