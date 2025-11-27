В Турции назвали условие, при котором их миротворцы появятся в Украине

В Министерстве обороны Турции не исключают размещения своего миротворческого контингента в Украине в составе сил поддержки, о которых недавно заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В оборонном ведомстве заявили, что обсуждение этого вопроса возможно только при условии прекращения огня между Украиной и Россией, сообщает Reuters.

На днях Макрон заявил, что в состав сил будут входить французские, британские и турецкие военнослужащие.

"Сначала необходимо установить прекращение огня между Россией и Украиной. Затем необходимо установить рамки миссии с четким мандатом и определить степень участия каждой страны", — заявило министерство обороны Турции.

Анкара почти все четыре года с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину поддерживала теплые отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Эмманюэль Макрон уверен, что между Россией и Украиной не может быть устойчивого мира, если ВСУ будут ограничены в своих возможностях самообороны и сдерживания какой-либо агрессии.

"Поэтому главная гарантия безопасности для украинцев и для нас – это мощная армия", – заявил он.

Политик добавил, что после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки как можно дальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе. Их основной целью будет обучение украинских военных и обеспечение безопасности.

Мирный план Трампа: будут ли зарубежные миротворцы в Украине

Лидеры ЕС ознакомились с мирным планом Трампа и уже заявили, что совместно будут бороться за защиту украинских и европейских интересов "в долгосрочной перспективе", а дальнейшие мирные шаги, касающиеся Украины, стран Европы, ЕС и НАТО, будут происходить только по согласованию с европейцами и другими союзниками.

В Белом доме еще не отреагировали на общую позицию Германии, Франции, Великобритании и Украины, которые не согласились на безусловное принятие мирного плана США и РФ.

Тем временем в РФ устами главы МИД Сергея Лаврова заявили, что западные миротворцы, размещенные в Украине, будут считаться "оккупационными войсками" и мгновенно превратятся в законные цели для российской армии. Таким образом в России отреагировали на слова Макрона о готовности 26 стран отправить миротворцев в Украину. При этом Польша не намерена отправлять войска в Украину даже после войны. Такая же позиция – у Германии. Канцлер Фридрих Мерц тоже говорил об отсутствии планов по отправке войск в Украину.

Что касается готовности президента Беларуси Александра Лукашенко отправить миротворцев в Украину под эгидой ООН, то это предложение в Кремле никак не комментировали.