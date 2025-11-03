Под эгидой ООН: в Беларуси заявили, что их миротворцы готовы войти на территорию Украины

Представитель белорусских Вооруженных сил Алексей Скабей заявил, что Минск может отправить в Украину своих миротворцев. Он отметил, что приглашение в миротворческую миссию Беларусь еще не получила, но бойцы готовы к развертыванию.

Если будет необходимость, белорусские миротворческие силы готовы к развертыванию в Украине. Об этом начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси заявил на телеканале "СТВ", как передали 3 ноября в белорусской службе "Радио Свобода".

"Участие в мероприятиях для нашей республики — это, в первую очередь, поднятие нашего флага. Поднятие нашего флага в той или иной стране свидетельствует о том, что мы открыты и привержены тем обязательствам, которые когда-то были даны на Ассамблее ООН. Мы являемся членом организации, это о многом говорит. И само участие в мероприятии — это для нас опыт. (...) Я со 100% уверенностью могу сказать, что на данный момент, как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач", — сказал Скабей.

Он рассказал, что и сам участвовал в миротворческих миссиях под эгидой ООН, однако сейчас участие белорусских миротворцев в них прекращено.

Представитель белорусской армии признал, что проведение миротворческой миссии в Украине возможно только с согласия сторон.

"Здесь все зависит не только от нас. Зависит от того, как стороны между собой примут решение. То, что мы готовы оказать им помощь по просьбе двух сторон, — мы всегда готовы", — заверил он.

Скабей уточнил, что одна из сторон должна обратиться в организацию и заявить, что на территории страны требуется размещение миротворческого контингента.

"Но это все должно быть по взаимному согласию. После этого будет принято решение о назначении руководителя государства", — добавил он.

В издании отметили, что вопрос миротворческой миссии в ООН еще не поднимали, а переговоры прекращены. По всей линии фронта продолжаются бои. Беларусь не является нейтральной страной, ведь поддержала РФ в полномасштабном вторжении и оказывала помощь в своем тылу, в частности логистические пути, военные базы и аэродромы. Белорусский лидер Александр Лукашенко также открыто поддерживает войну. Кроме того, Минск обвиняют в помощи с вывозом украинских детей.

Напомним, 31 октября лидер Александр Лукашенко подтвердил развертывание ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси. По его словам, оружие было поставлено на боевое дежурство, и Минск "может бахнуть, если будет плохо".

Глава Офиса президента Андрей Ермак 17 октября заявлял, что Владимир Зеленский готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в любой стране кроме двух. Одна из них — это Беларусь.