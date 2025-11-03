Під егідою ООН: у Білорусі заявили, що їхні миротворці готові увійти на територію України

Представник білоруських Збройних сил Олексій Скабей заявив, що Мінськ може відправити в Україну своїх миротворців. Він зауважив, що запрошення до миротворчої місії Білорусь ще не отримала, але бійці готові до розгортання.

Якщо буде потреба, білоруські миротворчі сили готові до розгортання в Україні. Про це начальник відділу міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій ЗС Білорусі заявив на телеканалі "СТВ", як передали 3 листопада у білоруській службі "Радіо Свобода".

"Участь у заходах для нашої республіки – це, в першу чергу, підняття нашого прапора. Підняття нашого прапора в тій чи іншій країні свідчить про те, що ми відкриті та віддані тим зобов’язанням, які колись були дані на Асамблеї ООН. Ми є членом організації, це багато про що говорить. І сама участь у заході – це для нас досвід. (…) Я зі 100% впевненістю можу сказати, що на цей момент, як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань", — сказав Скабей.

Він розповів, що й сам брав участь у миротворчих місіях під егідою ООН, однак зараз участь білоруських миротворців у них припинена.

Представник білоруської армії визнав, що проведення миротворчої місії в Україні можливе лише за згодою сторін.

"Тут все залежить не тільки від нас. Залежить від того, як сторони між собою ухвалять рішення. Те, що ми готові надати їм допомогу на прохання двох сторін, — ми завжди готові", — запевнив він.

Скабей уточнив, що одна зі сторін має звернутись до організації й заявити, що на території країни потрібне розміщення миротворчого контингенту.

"Але це все повинно бути за взаємною згодою. Після цього буде прийнято рішення про призначення керівника держави", — додав він.

У виданні зауважили, що питання миротворчої місії в ООН ще не підіймали, а переговори припинені. По всій лінії фронту продовжуються бої. Білорусь не є нейтральною країною, адже підтримала РФ у повномасштабному вторгненні й надавала допомогу в своєму тилу, зокрема логістичні шляхи, військові бази та аеродроми. Білоруський лідер Олександр Лукашенко також відкрито підтримує війну. Окрім того, Мінськ звинувачують у допомозі з вивезенням українських дітей.

Нагадаємо, 31 жовтня лідер Олександр Лукашенко підтвердив розгортання ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі. З його слів, зброя була поставлена на бойове чергування, і Мінськ "може бахнути, якщо буде погано".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 17 жовтня заявляв, що Володимир Зеленський готовий зустрітись з лідером РФ Володимиром Путіним у будь-якій країні окрім двох. Одна з них — це Білорусь.