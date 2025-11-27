Чекали на Росію і хвалили Путіна: СБУ затримала одеських чиновниць, деталі (фото)
Дві заступниці голови однієї з районних адміністрацій мерії Одеси в розмовах із колегами по роботі нібито захоплювалися російським президентом Володимиром Путіним і агітували за капітуляцію України.
Обидві жінки також поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону, через що врешті-решт опинилися в полі зору Служби безпеки України, ідеться в повідомленні відомства.
За даними "Думской", одна з підозрюваних — заступниця голови Пересипської райадміністрації Катерина Кисельова. За інформацією обласної прокуратури, зі свого мобільного телефону жінка в жовтні-листопаді 2024 року спілкувалася через Telegram зі знайомою та обговорювала з нею публікації у ворожих пабліках, схвалювала дії агресора і сподівалася на швидкий прихід ЗС РФ на українську територію.
Також видання пише, що на симпатіях до Путіна попалася не тільки вона, а й її колега Тамара Тормоса, яка з вересня 2021 року відповідає за соціальні питання в Пересипському районі. Вона мала доступ до державної таємниці, зокрема, до наслідків російських атак і кількості постраждалих. Жінку відправили під варту із заставою мільйон гривень.
Однак одеські чиновниці — не єдині, кого викрили правоохоронці. Так, на Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку Росії, яка мешкала на прикордонних регіонах України та закликала до їхньої окупації. Серед іншого в розмовах із місцевими жителями вона виправдовувала військові злочини російської армії.
Крім того, у Полтавській області затримано 38-річного адміністратора Telegram-каналу, який переховувався від мобілізації та закликав своїх підписників донатити на ЗС РФ, розмістивши посилання з електронними рахунками російських банків, скопійованими з російських і проросійських інтернет-спільнот.
Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційної діяльності всіх фігурантів на користь Росії, а смартфони та комп'ютерна техніка, вилучені під час обшуків, містили докази їхньої протизаконної діяльності.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких — посягання на територіальну цілісність, заклик і пособництво з метою повалення влади, зміни державного кордону, виправдання дій ВР РФ і виправдання збройної російської агресії.
Якщо вину підозрюваних доведе суд, їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Україні на 15 років відправили за ґрати військовослужбовця, який готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки РФ по авіаційній інфраструктурі.
Раніше також повідомлялося, що в Бухаресті румунські спецслужби запобігли спробі підпалу офісу компанії "Нова пошта", організованій за участю двох громадян України під керівництвом російських спецслужб.