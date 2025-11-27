Чекали на Росію і хвалили Путіна: СБУ затримала одеських чиновниць, деталі (фото)

Дві заступниці голови однієї з районних адміністрацій мерії Одеси в розмовах із колегами по роботі нібито захоплювалися російським президентом Володимиром Путіним і агітували за капітуляцію України.

Обидві жінки також поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону, через що врешті-решт опинилися в полі зору Служби безпеки України, ідеться в повідомленні відомства.

За даними "Думской", одна з підозрюваних — заступниця голови Пересипської райадміністрації Катерина Кисельова. За інформацією обласної прокуратури, зі свого мобільного телефону жінка в жовтні-листопаді 2024 року спілкувалася через Telegram зі знайомою та обговорювала з нею публікації у ворожих пабліках, схвалювала дії агресора і сподівалася на швидкий прихід ЗС РФ на українську територію.

Відео дня

Правоохоронці прийшли до однієї з підозрюваних Фото: Офіс генпрокурора

Також видання пише, що на симпатіях до Путіна попалася не тільки вона, а й її колега Тамара Тормоса, яка з вересня 2021 року відповідає за соціальні питання в Пересипському районі. Вона мала доступ до державної таємниці, зокрема, до наслідків російських атак і кількості постраждалих. Жінку відправили під варту із заставою мільйон гривень.

Однак одеські чиновниці — не єдині, кого викрили правоохоронці. Так, на Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку Росії, яка мешкала на прикордонних регіонах України та закликала до їхньої окупації. Серед іншого в розмовах із місцевими жителями вона виправдовувала військові злочини російської армії.

Крім того, у Полтавській області затримано 38-річного адміністратора Telegram-каналу, який переховувався від мобілізації та закликав своїх підписників донатити на ЗС РФ, розмістивши посилання з електронними рахунками російських банків, скопійованими з російських і проросійських інтернет-спільнот.

Житель Полтавської області закликав донатити на ЗС РФ Фото: СБУ

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційної діяльності всіх фігурантів на користь Росії, а смартфони та комп'ютерна техніка, вилучені під час обшуків, містили докази їхньої протизаконної діяльності.

СБУ вилучила техніку підозрюваних, за допомогою якої ті здійснювали свою діяльність на користь РФ Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких — посягання на територіальну цілісність, заклик і пособництво з метою повалення влади, зміни державного кордону, виправдання дій ВР РФ і виправдання збройної російської агресії.

Якщо вину підозрюваних доведе суд, їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні на 15 років відправили за ґрати військовослужбовця, який готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки РФ по авіаційній інфраструктурі.

Раніше також повідомлялося, що в Бухаресті румунські спецслужби запобігли спробі підпалу офісу компанії "Нова пошта", організованій за участю двох громадян України під керівництвом російських спецслужб.