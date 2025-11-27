Ждали Россию и хвалили Путина: СБУ задержала одесских чиновниц, детали (фото)

Две заместительницы председателя одной из районных администраций мэрии Одессы в разговорах с коллегами по работе якобы восторгались российским президентом Владимиром Путиным и агитировали за капитуляцию Украины.

Обе женщины также распространяли среди своих знакомых публикации с призывами к полному захвату южного региона, из-за чего в конечном итоге оказались в поле зрения Службы безопасности Украины, говорится в сообщении ведомства.

По данным "Думской", одна из подозреваемых – заместитель председателя Пересыпской райадминистрации Екатерина Киселева. По информации областной прокуратуры, со своего мобильного телефона женщина в октябре-ноябре 2024 года общалась через Telegram со знакомой и обсуждала с ней публикации во вражеских пабликах, одобряла действия агрессора и надеялась на скорейший приход ВС РФ на украинскую территорию.

Правоохранители пришли к одной из подозреваемых Фото: Офис генпрокурора

Также издание пишет, что на симпатиях к Путину попалась не только она, но и ее коллега Тамара Тормоса, которая с сентября 2021 года отвечает за социальные вопросы в Пересыпском районе. Она имела доступ к государственной тайне, в частности, к последствиям российских атак и количеству пострадавших. Женщину отправили под стражу с залогом миллион гривен.

Однако одесские чиновницы – не единственные, кого разоблачили правоохранители. Так, в Харьковской области контрразведка СБУ задержала 52-летнюю гражданку России, которая проживала на приграничных регионах Украины и призвала к их оккупации. Среди прочего в разговорах с местными жителями она оправдывала военные преступления российской армии.

Кроме того, в Полтавской области задержан 38-летний администратор Telegram-канала, который скрывался от мобилизации и призывал своих подписчиков донатить на ВС РФ, разместив ссылку с электронными счетами российских банков, скопированными с российских и пророссийских интернет-сообществ.

Житель Полтавской области призывал донатить на ЗС РФ Фото: СБУ

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационной деятельности всех фигурантов в пользу России, а смартфоны и компьютерная техника, изъятые в ходе обысков, содержали доказательства их противозаконной деятельности.

СБУ изъяла технику подозреваемых, с помощью которой те осуществляли свою деятельность в пользу РФ Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых – посягательство на территориальную целостность, призыв и пособничество с целью свержения власти, изменения государственной границы, оправдание действий ВР РФ и оправдание вооруженной российской агрессии.

Если вина подозреваемых будет доказана судом, им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

