Украинцы под руководством РФ пытались поджечь офис "Новой почты" в Бухаресте: что об этом известно

В Бухаресте румынские спецслужбы предотвратили попытку поджога офиса компании "Новая почта", организованную при участии двух граждан Украины под руководством российских спецслужб. Благодаря координации национальных и международных партнеров диверсионную операцию удалось нейтрализовать до того, как она могла нанести ущерб.

По данным Службы разведки Румынии (SRI), в период с 14 по 15 октября 2025 года двое украинцев прибыли в Румынию из Польши и пытались доставить в главный офис "Новой почты" две посылки со скрытыми дистанционно управляемыми зажигательными устройствами. Одно из устройств было спрятано в наушниках, другое — в автомобильных деталях, при этом оба оснащены GPS-модулем для отслеживания.

Разведка совместно с национальными правоохранительными органами и международными партнерами оперативно идентифицировала опасные пакеты и обезвредила их в безопасных условиях, исключив риск взрыва или поджога.

Предварительное расследование показало, что подозреваемые действовали по сложной схеме, используя термит и нитрат бария, а также применяли техники самозащиты, характерные для профессиональных диверсионных операций. Полученные данные свидетельствуют об их принадлежности к более широкой сети, контролируемой российскими спецслужбами.

В общем, в разведке отмечают, что попытка поджога офиса "Новой почты" стала частью масштабной операции против инфраструктуры компании — одной из крупнейших частных курьерских служб Украины, работающей в Европе. В настоящее время продолжается расследование с участием судебных органов, полиции и служб национальной безопасности.

Стоит заметить, что 21 октября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что агентство внутренней безопасности вместе с другими службами провело операцию против группы лиц, которые готовили диверсии на территории страны. По данным RMF24, Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры расследует деятельность российских спецслужб против Польши и союзников ЕС.

В рамках этого расследования гражданин Украины Даниил Г. действовал по заданию российских спецслужб и готовил диверсионные акты, в том числе перевозки грузов со взрывчаткой и зажигательными материалами через Польшу и Румынию в Украину. Целью этих действий было запугивание населения и дестабилизация европейских стран, поддерживающих Украину.

В Румынии по этому делу находятся под арестом еще двое граждан Украины на 30 дней, а польский суд избрал для Даниила Г. содержание под стражей на три месяца.

Напомним, что в этом месяце в Польше на судебное рассмотрение передали обвинительный акт против российского оппозиционера Игоря Р. и его жены Ирины Р., которых обвиняют в шпионской деятельности и подготовке теракта на польской территории. В частности, один из участников дела ранее был связан с известными российскими оппозиционными деятелями.

Также Фокус писал, что в Украине на 15 лет отправили за решетку военнослужащего, который готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки РФ по авиационной инфраструктуре.