Українці під керівництвом РФ намагалися підпалити офіс "Нової пошти" в Бухаресті: що про це відомо

У Бухаресті румунські спецслужби запобігли спробі підпалу офісу компанії "Нова пошта", організованої за участю двох громадян України під керівництвом російських спецслужб. Завдяки координації національних та міжнародних партнерів диверсійну операцію вдалося нейтралізувати до того, як вона могла завдати шкоди.

За даними Служби розвідки Румунії (SRI), у період з 14 по 15 жовтня 2025 року двоє українців прибули до Румунії з Польщі та намагалися доставити до головного офісу "Нової пошти" дві посилки із прихованими дистанційно керованими запальними пристроями. Один із пристроїв був захований у навушниках, інший – в автомобільних деталях, при цьому обидва оснащені GPS-модулем для відстеження.

Розвідка спільно з національними правоохоронними органами та міжнародними партнерами оперативно ідентифікувала небезпечні пакети та знешкодила їх у безпечних умовах, виключивши ризик вибуху чи підпалу.

Попереднє розслідування показало, що підозрювані діяли за складною схемою, використовуючи терміт та нітрат барію, а також застосовували техніки самозахисту, характерні для професійних диверсійних операцій. Отримані дані свідчать про їхню приналежність до ширшої мережі, контрольованої російськими спецслужбами.

Загалом, у розвідці зазначають, що спроба підпалу офісу "Нової пошти" стала частиною масштабної операції проти інфраструктури компанії – однієї з найбільших приватних кур’єрських служб України, що працює у Європі. На цей час триває розслідування за участю судових органів, поліції та служб національної безпеки.

Варто зауважити, що 21 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що агентство внутрішньої безпеки разом з іншими службами провело операцію проти групи осіб, які готували диверсії на території країни. За даними RMF24, Мазовецьке відділення Національної прокуратури розслідує діяльність російських спецслужб проти Польщі та союзників ЄС.

У межах цього розслідування громадянин України Данило Г. діяв за завданням російських спецслужб і готував диверсійні акти, у тому числі перевезення вантажів із вибухівкою та запалювальними матеріалами через Польщу і Румунію до України. Метою цих дій було залякування населення та дестабілізація європейських країн, що підтримують Україну.

У Румунії за цією справою перебувають під арештом ще двоє громадян України на 30 днів, а польський суд обрав для Данила Г. тримання під вартою на три місяці.

Нагадаємо, що цього місяця у Польщі на судовий розгляд передали обвинувальний акт проти російського опозиціонера Ігоря Р. та його дружини Ірини Р., яких звинувачують у шпигунській діяльності та підготовці теракту на польській території. Зокрема, один з учасників справи раніше був пов’язаний із відомими російськими опозиційними діячами.

Також Фокус писав, що в Україні на 15 років відправили за ґрати військовослужбовця, який готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки РФ по авіаційній інфраструктурі.