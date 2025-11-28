"Вписатися у тренд": Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ, — Defense Express

Компанія E-System Solutions на виставці Dubai Airshow в ОАЕ представила нову ударну систему на базі дешевої крилатої ракети LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2.

Ця ракета може бути спеціальною розробкою Білорусі для росіян, пише Defense Express.

Як доказ аналітики вказують те, що виробник ракети — E-System Solutions — заявлений як "білоруська-еміратська компанія". Проте один із російських пропагандистських ресурсів позиціонує цю компанію як "нещодавно засновану фахівцями з РБ та ОАЕ" та яка "досі не демонструвала помітних успіхів".

"Втім, наприклад, раніше цього року була новина про те, що білоруська компанія із тією ж назвою показала макет зенітного ракетного комплексу "Бук-МБ2К" — і цілком ймовірно, що йдеться про одну й ту ж компанію", — йдеться у матеріалі.

З огляду на те, що в E-System Solutions заявляють, що їхня ракета LCCM Mk2 була створена з урахуванням досвіду "українського театру воєнних дій", не виключено, що вона розроблялася із залученням російських фахівців.

"А публічну демонстрацію можна пояснити бажанням кинути "пил в очі" — мовляв, це спільна білорусько-еміратська розробка і РФ тут ні до чого", — наголосили аналітики.

Технічні характеристики білоруської ракети

Дальність, на яку може бити ця ракета, становить 500-1000 км, при цьому бойова частина залежно від дальності становить 25-50 кг.

"Тобто йдеться про спробу вписатися у "тренд" на дешеві крилаті ракети, розробка яких зараз набуває популярності на заході, і серед усього у Сполучених Штатах, де шукають дійсно дешевих можливостей для ураження цілей на значні відстані", — зазначили в Defense Express.

Довжина ракети — 3,15 метри, розмах крил — 2,5 метрів, швидкість до 600 км/год, максимальна висота польоту — до 11 500 метрів. Тип системи наведення, яку використовує ракета LCCM Mk2, не розголошується, зазначає видання EDR Magazine.

Ракета призначена для використання як з наземних платформ (катапульти, пускова на шасі легкоброньованих машин та контейнерна пускова), так і з кораблів.

Станом на сьогодні відомо, що у компанії завершили розробку комплексу та крилатої ракети і найближчим часом мають пройти його випробування.

