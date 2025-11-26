25 листопада у Волгограді помер Валеріан Соболєв — радянський і російський інженер-конструктор, який був залучений до розробки низки ракетних комплексів. Його діяльність упродовж десятиліть була пов’язана з оборонною промисловістю СРСР, а згодом і Російської Федерації.

Як повідомляють російські ЗМІ, смерть настала після тривалої хвороби, коли Соболєву було понад вісімдесят років.

Відомо, що він народився у Сталінграді (нині Волгоград) напередодні Другої світової війни. Під час бойових дій його родину евакуювали, після завершення війни він повернувся до міста та вступив до Сталінградського механічного інституту, де здобув інженерну освіту. Саме навчання там стало відправною точкою його подальшої кар’єри в галузі військово-промислового комплексу.

Більшу частину професійного життя Соболєв провів на оборонних підприємствах Волгограда, зокрема на заводі "Барикади". Там він пройшов шлях від інженера до головного конструктора, а згодом очолив створене на його основі Центральне конструкторське бюро "Титан", де обіймав посаду генерального конструктора.

Відео дня

За інформацією російських джерел, під його керівництвом розроблялися пускові установки та ракетні комплекси різного призначення, зокрема "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь" та "Іскандер". Йдеться саме про технічну участь у створенні пускових систем, а не бойове застосування.

Окрім роботи в оборонній сфері, Соболєв займався науковою діяльністю: захистив кандидатську та докторську дисертації з технічних наук, отримав звання професора та очолював кафедру теоретичної механіки у Волгоградському політехнічному інституті.

У політичній площині він був народним депутатом СРСР у 1989–1991 роках. У перші роки після розпаду Радянського Союзу працював у органах регіональної влади Волгоградської області, де обіймав посаду першого заступника голови адміністрації, а пізніше — у структурах державної інвестиційної корпорації РФ.

Російські ЗМІ зазначають, що він має понад 600 зареєстрованих патентів. Частина його розробок стосувалася не лише військової техніки, а й цивільного машинобудування, інженерних систем та будівельних конструкцій.

Нагадаємо, що 28 жовтня російські ЗМІ повідомили про смерть російського пропагандиста Владислава Позднякова, який тривалий час жив за межами Батьківщини. За попередніми даними, його могли застрелити неподалік готелю Komodo Flores.

Згодом співробітники готелю Komodo Flores розповіли, що жодних інцидентів, пов’язаних із застосуванням зброї чи загибеллю туристів, не відбувалося.