"Майже добу не виходив на зв'язок": російського пропагандиста Владислава Позднякова вбили, — росЗМІ

В Індонезії помер відомий російський пропагандист Владислав Поздняков, який тривалий час жив за межами Росії. За попередніми даними, його могли застрелити неподалік готелю Komodo Flores.

За інформацією російських ЗМІ, чоловік близько доби не виходив на зв’язок. Припускають, що його смерть настала внаслідок вогнепального поранення біля зазначеного готелю. У мережі також з’явилися фото, на яких видно, що Поздняков перебував без свідомості.

Редакція не публікує ці знімки через їхній чутливий зміст. Наразі офіційні джерела не коментували смерть Позднякова.

Зокрема, як пише телеграм-канал "Політика країни", посольство Росії в Індонезії наразі не підтверджує смерть росіянина — там заявили, що не володіють жодною інформацією про загибель чоловіка.

Деякі користувачі мережі не повірили у його смерть і припустили, що це може бути спроба привернути увагу до його телеграм-каналу та підвищити активність у медіапросторі. Такої ж думки дотримується український народний депутат франції "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Позднякова не вбили. Цей клоун розігрує історію, щоб набрати підписників на свій тг-канал. Постійно так робить. Не ведіться", — написав він.

Публікація Олексія Гончаренка у Telegram Фото: Скриншот

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли з’являлася інформація про смерть Владислава Позднякова. У 2020 році російські ЗМІ з посиланням на його знайомого повідомляли, що засновника та ідеолога радикального пабліку "Чоловічої держави" нібито зарізали в Туреччині. Тоді стверджувалося, що мати Позднякова підтвердила його смерть від ножового поранення, яке він отримав у під’їзді власного будинку в Стамбулі, а помер він у реанімації.

