"Почти сутки не выходил на связь": российского пропагандиста Владислава Позднякова убили, — росСМИ

В Индонезии умер известный российский пропагандист Владислав Поздняков, который долгое время жил за пределами России. По предварительным данным, его могли застрелить недалеко от отеля Komodo Flores.

По информации российских СМИ, мужчина около суток не выходил на связь. Предполагают, что его смерть наступила в результате огнестрельного ранения возле указанного отеля. В сети также появились фото, на которых видно, что Поздняков находился без сознания.

Редакция не публикует эти снимки из-за их чувствительного содержания. Пока официальные источники не комментировали смерть Позднякова.

В частности, как пишет телеграм-канал "Политика страны", посольство России в Индонезии пока не подтверждает смерть россиянина — там заявили, что не владеют никакой информацией о гибели мужчины.

Некоторые пользователи сети не поверили в его смерть и предположили, что это может быть попытка привлечь внимание к его телеграмм-каналу и повысить активность в медиапространстве. Такого же мнения придерживается украинский народный депутат франции "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Позднякова не убили. Этот клоун разыгрывает историю, чтобы набрать подписчиков на свой тг-канал. Постоянно так делает. Не ведитесь", — написал он.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

Стоит отметить, что это не первый случай, когда появлялась информация о смерти Владислава Позднякова. В 2020 году российские СМИ со ссылкой на его знакомого сообщали, что основателя и идеолога радикального паблика "Мужского государства" якобы зарезали в Турции. Тогда утверждалось, что мать Позднякова подтвердила его смерть от ножевого ранения, которое он получил в подъезде собственного дома в Стамбуле, а умер он в реанимации.

