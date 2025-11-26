В России умер создатель ракет "Искандер" и "Тополь" Валериан Соболев: что о нем известно

25 ноября в Волгограде умер Валериан Соболев — советский и российский инженер-конструктор, который был привлечен к разработке ряда ракетных комплексов. Его деятельность на протяжении десятилетий была связана с оборонной промышленностью СССР, а впоследствии и Российской Федерации.

Как сообщают российские СМИ, смерть наступила после продолжительной болезни, когда Соболеву было более восьмидесяти лет.

Известно, что он родился в Сталинграде (ныне Волгоград) накануне Второй мировой войны. Во время боевых действий его семью эвакуировали, после завершения войны он вернулся в город и поступил в Сталинградский механический институт, где получил инженерное образование. Именно обучение там стало отправной точкой его дальнейшей карьеры в области военно-промышленного комплекса.

Большую часть профессиональной жизни Соболев провел на оборонных предприятиях Волгограда, в частности на заводе "Баррикады". Там он прошел путь от инженера до главного конструктора, а затем возглавил созданное на его основе Центральное конструкторское бюро "Титан", где занимал должность генерального конструктора.

По информации российских источников, под его руководством разрабатывались пусковые установки и ракетные комплексы различного назначения, в частности "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь" и "Искандер". Речь идет именно о техническом участии в создании пусковых систем, а не боевом применении.

Кроме работы в оборонной сфере, Соболев занимался научной деятельностью: защитил кандидатскую и докторскую диссертации по техническим наукам, получил звание профессора и возглавлял кафедру теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.

В политической плоскости он был народным депутатом СССР в 1989-1991 годах. В первые годы после распада Советского Союза работал в органах региональной власти Волгоградской области, где занимал должность первого заместителя главы администрации, а позже — в структурах государственной инвестиционной корпорации РФ.

Российские СМИ отмечают, что он имеет более 600 зарегистрированных патентов. Часть его разработок касалась не только военной техники, но и гражданского машиностроения, инженерных систем и строительных конструкций.

