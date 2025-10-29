"Ни гостя, ни инцидента": в Индонезии не нашли никаких подтверждений убийства Позднякова, — росСМИ

Вечером 28 октября российские медиа распространили сообщение о якобы убийстве скандального блогера Владислава Позднякова в Индонезии. В сети утверждали, что его застрелили вблизи отеля на острове Комодо, однако эти данные пока не имеют официального подтверждения.

В частности, сотрудники отеля Komodo Flores рассказали российскому медиа Baza, что никаких инцидентов, связанных с применением оружия или гибелью туристов, не происходило. Персонал также проверил базу бронирований и сообщил, что человека с именем Владислав Поздняков среди гостей нет и не было.

"Во время разговора с нами работники рассказали, что ни в самом отеле, ни рядом с ним никаких убийств не происходило. О Владиславе Позднякове они слышат впервые — постояльца с таким именем у них не было. Специально для нас персонал проверил систему бронирований и не нашел ни одной записи на имя "покойного"", — говорится в сообщении.

Посольство РФ в Индонезии в комментарии для издания подтвердило, что не имеет никаких сведений о гибели Позднякова и не получало соответствующих сообщений от местных органов власти или правоохранительных структур.

Хотя информация о смерти блогера активно распространяется в соцсетях, значительная часть подписчиков Позднякова выражает сомнения в ее правдивости, поскольку ранее он уже инсценировал "исчезновение" из публичного пространства для привлечения внимания к собственным ресурсам.

Кроме того, Telegram-канал Shot отмечает, что фотографии, которые подают как "доказательство", не имеют признаков подлинности, а индонезийские СМИ не сообщают о событиях, которые могли бы соответствовать описанному случаю.

Ранее некоторые украинские активисты публично заявляли о желании "ликвидировать" Позднякова, однако на данный момент подтвержденных фактов относительно его смерти нет.

Убийство Владислава Позднякова — ключевые детали

Вечером 28 октября российские медиа сообщили о якобы гибели в Индонезии пропагандиста Владислава Позднякова, основателя запрещенного в РФ движения "Мужское государство". Утверждалось, что его могли застрелить возле отеля Komodo Flores, а в сети появились фото, где он якобы лежит без сознания. По данным СМИ, Поздняков не выходил на связь около суток, после чего его аккаунты перестали обновляться.

Впрочем, правдивость сообщений сразу вызвала сомнения. Telegram-канал "Вертикаль" и пользователи соцсетей предположили, что это пиар-инсценировка, ведь ранее блогер уже "имитировал" свою смерть в Турции. Кроме этого, нардеп Алексей Гончаренко назвал историю "очередным спектаклем для подписчиков", а Сергей Стерненко заявил, что распространенные фото "выглядят как постановка".