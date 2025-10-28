"Это 100% постанова": блогеры убеждены, что Поздняков снова инсценировал свою смерть

28 октября российские медиа распространили информацию о якобы гибели известного пропагандиста и основателя запрещенного в России экстремистского движения "Мужское государство" Владислава Позднякова. Однако определенные медиа, общественные деятели и пользователи соцсетей ставят под сомнение достоверность этих сообщений, считая их возможной инсценировкой.

По данным российских СМИ и телеграмм-каналов, Поздняков мог быть застрелен в Индонезии в близи отеля Komodo Flores. Кроме того, в сети сообщали, что блогер не выходил на связь в течение около суток, а распространенные фотографии якобы демонстрируют его без сознания после нападения. Некоторые источники указывали после 1:00 по киевскому времени ресурсы блогера стали неактивными.

В то же время у многих экспертов и пользователей соцсетей возникают сомнения относительно правдивости сообщений. В частности, они напоминают о предыдущей "смерти" Позднякова в Турции, когда он якобы погиб от ножевого ранения. Тогда также широко обсуждались версии, что это была постановка для пиара и привлечения внимания к его медиаресурсам.

Telegram-канал "Вертикаль" сразу выразил сомнение в правдивости новостей о гибели пропагандиста, отметив, что эта информация может быть фейком. Кроме этого, эту позицию поддержал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в соцсетях и заявил: "Позднякова не убили. Этот клоун разыгрывает историю, чтобы набрать подписчиков на свой Telegram-канал. Постоянно так делает. Не ведитесь".

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

Более того, медиа "Политика страны" сообщило, что, по утверждениям российских пабликов, блогера расстреляли в Индонезии, публикуя фото якобы окровавленного тела. Однако ряд комментаторов в Интернете сразу выразил сомнение в правдивости таких снимков, поскольку на фотографиях заметны неестественный вид "потерпевшего" и признаки постановки.

Посольство России в Индонезии также не подтвердило информацию о смерти Познякова. В дипмиссии заявили, что пока они не имеют никаких официальных данных о гибели гражданина России и не могут комментировать распространенные сообщения в СМИ.

Свою позицию высказал и украинский общественный деятель и блогер Сергей Стерненко, который отметил, что фото с места происшествия не соответствуют реальному виду тела после смерти. По его словам: "Это 100% постанова. Трупы так не выглядят. Этот черт Поздняков занимается дешевым хайпом. Когда будет не постановка, я скажу".

Публикация Сергея Стерненко в Telegram Фото: Скриншот

Пользователи социальных сетей также обратили внимание на ряд неестественных деталей: губы якобы не бледные, кровь слишком яркая, лицо чистое и румяное, что не соответствует реальной картине смерти. Они подчеркивают, что фото скорее напоминают постановку, чем настоящую трагедию.

