"Це 100% постанова": блогери переконані, що Поздняков знову інсценував свою смерть

28 жовтня російські медіа поширили інформацію про нібито загибель відомого пропагандиста та засновника забороненого в Росії екстремістського руху "Чоловіча держава" Владислава Позднякова. Проте певні медіа, громадські діячі та користувачі соцмереж ставлять під сумнів достовірність цих повідомлень, вважаючи їх можливим інсценуванням.

За даними російських ЗМІ та телеграм-каналів, Поздняков міг бути застрелений в Індонезії поблизу готелю Komodo Flores. Окрім того, у мережі повідомляли, що блогер не виходив на зв’язок протягом близько доби, а поширені фотографії нібито демонструють його без свідомості після нападу. Деякі джерела вказували після 1:00 за київським часом ресурси блогера стали неактивними.

Водночас у багатьох експертів і користувачів соцмереж виникають сумніви щодо правдивості повідомлень. Зокрема, вони нагадують про попередню "смерть" Позднякова в Туреччині, коли він нібито загинув від ножового поранення. Тоді також широко обговорювалися версії, що це була постановка для піару та привернення уваги до його медіаресурсів.

Telegram-канал "Вертикаль" відразу висловив сумнів у правдивості новин про загибель пропагандиста, зазначивши, що ця інформація може бути фейком. Окрім цього, цю позицію підтримав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у соцмережах та заявив: "Позднякова не вбили. Цей клоун розігрує історію, щоб набрати підписників на свій Telegram-канал. Постійно так робить. Не ведіться".

Фото: Скриншот

Ба більше, медіа "Політика країни" повідомило, що, за твердженнями російських пабліків, блогера розстріляли в Індонезії, публікуючи фото нібито окровавленого тіла. Проте низка коментаторів в Інтернеті одразу висловила сумнів у правдивості таких знімків, оскільки на світлинах помітні неприродний вигляд "потерпілого" та ознаки постановки.

Посольство Росії в Індонезії також не підтвердило інформацію про смерть Познякова. У дипмісії заявили, що наразі вони не мають жодних офіційних даних про загибель громадянина Росії та не можуть коментувати поширені повідомлення у медіа.

Свою позицію висловив і український громадський діяч та блогер Сергій Стерненко, який наголосив, що фото з місця події не відповідають реальному вигляду тіла після смерті. За його словами: "Це 100% постанова. Трупи так не виглядають. Цей чорт Поздняков займається дешевим хайпом. Коли буде не постанова, я скажу".

Фото: Скриншот

Користувачі соціальних мереж також звернули увагу на низку неприродних деталей: губи нібито не бліді, кров надто яскрава, обличчя чисте та рум’яне, що не відповідає реальній картині смерті. Вони підкреслюють, що фото швидше нагадують постановку, ніж справжню трагедію.

