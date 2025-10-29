"Ні гостя, ні інциденту": в Індонезії не знайшли жодних підтверджень вбивства Позднякова, — росЗМІ

Ввечері 28 жовтня російські медіа поширили повідомлення про нібито вбивство скандального блогера Владислава Позднякова в Індонезії. У мережі стверджували, що його застрелили поблизу готелю на острові Комодо, однак ці дані наразі не мають офіційного підтвердження.

Зокрема, співробітники готелю Komodo Flores розповіли російському медіа Baza, що жодних інцидентів, пов’язаних із застосуванням зброї чи загибеллю туристів, не відбувалося. Персонал також перевірив базу бронювань і повідомив, що людини з ім’ям Владислав Поздняков серед гостей немає і не було.

"Під час розмови з нами працівники розповіли, що ні в самому готелі, ні поруч із ним жодних убивств не відбувалося. Про Владислава Позднякова вони чують уперше — постояльця з таким іменем у них не було. Спеціально для нас персонал перевірив систему бронювань і не знайшов жодного запису на ім’я "покійного"", — йдеться в дописі.

Посольство РФ в Індонезії у коментарі для видання підтвердило, що не має жодних відомостей про загибель Позднякова та не отримувало відповідних повідомлень від місцевих органів влади або правоохоронних структур.

Хоч інформація про смерть блогера активно поширюється в соцмережах, значна частина підписників Позднякова висловлює сумніви щодо її правдивості, оскільки раніше він вже інсценував "зникнення" з публічного простору для привернення уваги до власних ресурсів.

Крім того, Telegram-канал Shot зазначає, що фото, які подають як "доказ", не мають ознак автентичності, а індонезійські ЗМІ не повідомляють про події, які могли б відповідати описаному випадку.

Раніше деякі українські активісти публічно заявляли про бажання "ліквідувати" Позднякова, однак на цей момент підтверджених фактів щодо його смерті немає.

Вбивство Владислава Позднякова — ключові деталі

Увечері 28 жовтня російські медіа повідомили про нібито загибель в Індонезії пропагандиста Владислава Позднякова, засновника забороненого у РФ руху "Чоловіча держава". Стверджувалося, що його могли застрелити біля готелю Komodo Flores, а в мережі з’явилися фото, де він нібито лежить без свідомості. За даними ЗМІ, Поздняков не виходив на зв’язок майже добу, після чого його акаунти перестали оновлюватися.

Втім, правдивість повідомлень одразу викликала сумніви. Telegram-канал "Вертикаль" та користувачі соцмереж припустили, що це піар-інсценування, адже раніше блогер уже "імітував" свою смерть у Туреччині. Окрім цього, нардеп Олексій Гончаренко назвав історію "черговою виставою для підписників", а Сергій Стерненко заявив, що поширені фото "виглядають як постановка".