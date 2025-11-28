Ядерний "Перл-Гарбор" на орбіті: Захід готується до російських загроз у космосі, — Forbes

На тлі зростаючих загроз з боку Росії, включно з розробкою прототипів космічних апаратів з ядерним озброєнням, європейські космічні держави прискорюють створення власної системи захисту від атак на орбіті. Лідери Франції, Німеччини та інших країн попереджають: військова конфронтація Москви тепер поширюється і на космічний простір.

Москва може знизити поріг застосування ядерної зброї заради досягнення політико-військових цілей у Східній Європі. Про це в інтерв'ю Forbes заявив фахівець з ядерної безпеки з Гарварду Спенсер Воррен. За його словами, Володимир Путін здатний розглядати варіанти застосування тактичних ядерних зарядів, а також запуск супутників, які приховано несуть атомні боєголовки.

Воррен, який вивчає ядерну модернізацію Росії, попереджає, що майбутній конфлікт між Москвою і Заходом може розгорнутися не тільки в земному просторі, а й на орбіті. Таким чином космос може стати ключовою ареною майбутньої війни.

Розробка РФ ядерних супутників: реакція Заходу

Білий дім звинуватив Росію у створенні ядерних орбітальних пристроїв всупереч Договору про космос, який забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі. Ядерні ASAT-супутники РФ, попереджають аналітики, можуть загрожувати тисячам орбітальних апаратів союзників — від супутників стеження США до системи Starlink, життєво важливої для зв'язку України.

За словами Воррена, Росія може спробувати провести "космічний Перл-Гарбор" — раптову атаку, знищивши орбітальну інфраструктуру противника. При цьому він підкреслює, що Москва, менш залежна від космічних технологій, може ризикнути знищити навіть власні апарати.

Франція різко посилює свої оборонні амбіції в космосі. Президент Еммануель Макрон заявив про створення нового центру космічного командування і виділення 10 млрд євро на розвиток національної космічної стратегії та майбутні військові орбітальні операції. Він попередив, що Росія вже веде агресивні дії — від стеження за французькими супутниками до глушіння GPS і розробки протисупутникової зброї.

Французькі військові вважають, що Росія може бути готова до космічних атак сил НАТО "через три-чотири роки".

Німеччина також різко збільшує інвестиції в космічну оборону. Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що Берлін вкладе 35 млрд євро у зміцнення орбітальної безпеки, створення "супутників-охоронців" і посилення систем раннього попередження про ракетні пуски. За його словами, атака на супутники може паралізувати цілі держави.

Ядерний вибух на орбіті та глобальна катастрофа

Британський експерт з ядерної безпеки Майкл Малвігілл попереджає, що серія російських ядерних вибухів у космосі може знищити всі пілотовані станції та орбітальні програми на багато десятиліть. Прикладом служить випробування Starfish Prime, яке свого часу знищило третину супутників на орбіті.

Знищення сузір'я Starlink, кажуть експерти, може бути однією з ключових цілей Росії в разі ескалації. Малвігілл при цьому попереджає: космічна ядерна атака майже неминуче призведе до ескалації на Землі.

Нагадаємо, у 2024 році Фокус опублікував статтю експерта з космічних технологій і оборонної промисловості Тодда Гаррісона "Ядерна зброя в космосі: які цілі переслідуватиме Росія на орбіті". У ній йшлося про те, що Росія справді становить серйозну загрозу в космосі, але приводу для ядерної паніки немає — найімовірніше, нова зброя Москви буде не наступальною.