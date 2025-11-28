Ядерный "Перл-Харбор" на орбите: Запад готовится к российским угрозам в космосе, – Forbes

На фоне растущих угроз со стороны России, включая разработку прототипов космических аппаратов с ядерным вооружением, европейские космические державы ускоряют создание собственной системы защиты от атак на орбите. Лидеры Франции, Германии и других стран предупреждают: военная конфронтация Москвы теперь распространяется и в космическое пространство.

Москва может снизить порог применения ядерного оружия ради достижения политико-военных целей в Восточной Европе. Об этом в интервью Forbes заявил специалист по ядерной безопасности из Гарварда Спенсер Уоррен. По его словам, Владимир Путин способен рассматривать варианты применения тактических ядерных зарядов, а также запуск спутников, скрытно несущих атомные боеголовки.

Уоррен, изучающий ядерную модернизацию России, предупреждает, что будущий конфликт между Москвой и Западом может развернуться не только в земном пространстве, но и на орбите. Таким образом космос может стать ключевой ареной будущей войны.

Разработка РФ ядерных спутников: реакция Запада

Белый дом обвинил Россию в создании ядерных орбитальных устройств вопреки Договору о космосе, который запрещает размещение оружия массового уничтожения в космосе. Ядерные ASAT-спутники РФ, предупреждают аналитики, могут угрожать тысячам орбитальных аппаратов союзников — от спутников слежения США до системы Starlink, жизненно важной для связи Украины.

По словам Уоррена, Россия может попытаться провести "космический Перл-Харбор" — внезапную атаку, уничтожив орбитальную инфраструктуру противника. При этом он подчеркивает, что Москва, менее зависимая от космических технологий, может рискнуть уничтожить даже собственные аппараты.

Франция резко усиливает свои оборонные амбиции в космосе. Президент Эммануэль Макрон заявил о создании нового центра космического командования и выделении 10 млрд евро на развитие национальной космической стратегии и будущие военные орбитальные операции. Он предупредил, что Россия уже ведет агрессивные действия — от слежения за французскими спутниками до глушения GPS и разработки противоспутникового оружия.

Французские военные полагают, что Россия может быть готова к космическим атакам сил НАТО "через три-четыре года".

Германия также резко увеличивает инвестиции в космическую оборону. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Берлин вложит 35 млрд евро в укрепление орбитальной безопасности, создание "спутников-хранителей" и усиление систем раннего предупреждения о ракетных пусках. По его словам, атака на спутники может парализовать целые государства.

Ядерный взрыв на орбите и глобальная катастрофа

Британский эксперт по ядерной безопасности Майкл Малвихилл предупреждает, что серия российских ядерных взрывов в космосе может уничтожить все пилотируемые станции и орбитальные программы на многие десятилетия. Примером служит испытание Starfish Prime, которое в свое время уничтожило треть спутников на орбите.

Уничтожение созвездия Starlink, говорят эксперты, может быть одной из ключевых целей России в случае эскалации. Малвихилл при этом предупреждает: космическая ядерная атака почти неизбежно приведет к эскалации на Земле.

Напомним, в 2024 году Фокус опубликовал статью эксперта по космическим технологиям и оборонной промышленности Тодда Харрисона “Ядерное оружие в космосе: какие цели будет преследовать Россия на орбите”. В ней говорилось, что Россия действительно представляет собой серьезную угрозу в космосе, но повода для ядерной паники нет — скорее всего, новое оружие Москвы будет не наступательным.