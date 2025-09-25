"Войны будут вестись на орбите": Писториус предупредил, что РФ может вывести ядерное оружие в космос

Россияне могут развернуть свое ядерное оружие в космосе, предупредил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, в последние годы Китай и РФ значительно расширили свои возможности ведения войны на орбите.

Германия на фоне беспокойства относительно развертывания российского противоспутникового ядерного оружия в космосе планирует потратить 35 миллиардов евро на защиту своих спутников до 2030 года. Эти средства пойдут на усиление защиты военных космических систем от сбоев и атак, пишет Bloomberg 25 сентября со ссылкой на слова Бориса Писториуса.

Министр обороны Германии также считает, что союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) нужно рассмотреть возможность создания на орбите Земли "наступательных возможностей".

"Спутниковые сети сейчас являются ахиллесовой пятой современных обществ. Атака на них может парализовать целые страны. Мы знаем, что конфликты будущего больше не будут ограничены Землей. Они также будут открыто вестись на орбите", — сказал он на конференции космической отрасли в Берлине.

По его словам, Россия и Китай за последние годы научились не только глушить и ослеплять спутники, но и манипулировать ими и кинетически уничтожать.

"В космосе нет границ или континентов. Уже сегодня системы Вооруженных сил Германии подвергаются воздействию глушителей. Эти атаки направлены не только против военных, но и против экономики и общества в целом", — отметил Писториус.

Он рассказал, что российские разведывательные спутники следили за двумя IntelSat, которые используются немецкими вооруженными силами, что свидетельствует о близости к реальной угрозе.

Также министр обороны Германии поддержал обеспокоенность генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно развертывания Россией противоспутникового ядерного оружия в космосе. Писториус отметил, что это было бы нарушением Договора о космическом пространстве 1967 года.

По мнению министра, Германия и союзники должны создать резервы с помощью нескольких сетевых спутниковых созвездий и "наступательные возможности". По словам Писториуса, в космическом командовании немецких вооруженных сил будет создан собственный военный центр спутниковых операций.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) 25 сентября отмечали, что российские власти используют "ядерку", чтобы запугать Дональда Трампа.

25 сентября заместитель СНБО России Дмитрий Медведев угрожал ядерным оружием президенту Украины Владимиру Зеленскому и США. Так он отреагировал на интервью Зеленского, в котором тот заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает удары по энергетическим и военным объектам РФ, и посоветовал кремлевским чиновникам узнать расположение бомбоубежищ.