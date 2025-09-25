"Війни будуть вестися на орбіті": Пісторіус попередив, що РФ може вивести ядерну зброю в космос

Росіяни можуть розгорнути свою ядерну зброю в космосі, попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, в останні роки Китай і РФ значно розширили свої можливості ведення війни на орбіті.

Німеччина на тлі занепокоєння щодо розгортання російської протисупутникової ядерної зброї в космосі планує витратити 35 мільярдів євро на захист своїх супутників до 2030 року. Ці кошти спрямують на посилення захисту військових космічних систем від збоїв й атак, пише Bloomberg 25 вересня з посиланням на слова Бориса Пісторіуса.

Міністр оборони Німеччини також вважає, що союзникам по Північноатлантичному альянсу (НАТО) потрібно розглянути можливість створення на орбіті Землі "наступальних можливостей".

"Супутникові мережі зараз є ахіллесовою п'ятою сучасних суспільств. Атака на них може паралізувати цілі країни. Ми знаємо, що конфлікти майбутнього більше не будуть обмежені Землею. Вони також будуть відкрито вестись на орбіті", — сказав він на конференції космічної галузі в Берліні.

За його словами, Росія та Китай за останні роки навчилися не лише глушити й засліплювати супутники, а й маніпулювати ними та кінетично знищувати.

"У космосі немає кордонів чи континентів. Вже сьогодні системи Збройних сил Німеччини зазнають впливу глушників. Ці атаки спрямовані не лише проти військових, а й проти економіки та суспільства в цілому", — зазначив Пісторіус.

Він розповів, що російські розвідувальні супутники стежили за двома IntelSat, які використовуються німецькими збройними силами, що свідчить про близькість до реальної загрози.

Також міністр оборони Німеччини підтримав занепокоєння генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо розгортання Росією протисупутникової ядерної зброї в космосі. Пісторіус зауважив, що це було б порушенням Договору про космічний простір 1967 року.

На думку міністра, Німеччина та союзники мають створити резерви за допомогою кількох мережевих супутникових сузір'їв і "наступальні можливості". За словами Пісторіуса, в космічному командуванні німецьких збройних сил буде створено власний військовий центр супутникових операцій.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) 25 вересня зазначали, що російська влада використовує "ядерку", щоб залякати Дональда Трампа.

25 вересня заступник РНБО Росії Дмитро Медведєв погрожував ядерною зброєю президенту України Володимиру Зеленському та США. Так він відреагував на інтерв'ю Зеленського, в якому той заявив, що президент США Дональд Трамп підтримує удари по енергетичних і військових об'єктах РФ, і порадив кремлівським чиновникам дізнатися розташування бомбосховищ.