В Ірані розробили антидронові "стрибаючі" міни Jaljaleh: у чому суть рішення (відео)

Іран офіційно поставив на озброєння нові противодронові міни-пастки Jaljaleh, призначені для ураження безпілотників і вертольотів, які летять низько. Загалом це цікаве рішення, яке фахівці охарактеризували як "міни, що стрибають".

Нова система істотно посилює можливості Ірану по боротьбі з повітряними цілями малої висоти — як в оборонних сценаріях, так і в операціях прикриття ключових об'єктів. Як повідомляє профільне видання Defence Index, міна Jaljaleh здатна вражати повітряні цілі на висоті до 350 метрів. Під час детонації формується радіус ураження близько 5 метрів, тоді як розліт уламків досягає 15 метрів.

Ці параметри роблять боєприпас ефективним проти:

низьколітаючих дронів-розвідників;

БПЛА-камікадзе;

вертольотів, що виконують зависання, висадку десанту або політ на гранично малій висоті.

Як зазначили в "Мілітарному", такі характеристики особливо цінні в асиметричних конфліктах, де безпілотники і легкі гвинтокрилі машини відіграють ключову роль у тактичній розвідці та ударах.

Аналітики припустили, що Jaljaleh створено на основі протиповітряних мін YM-J-AHM і YM-J-AHM2. Ще 2024 року КВІР показав прототип нової стрибучої міни — тоді повідомлялося, що вона вражає цілі на дистанції близько 300 метрів, причому на фінальній траєкторії боєприпас досягає швидкості до 2000 м/с.

Попередні моделі працювали за принципом виявлення шумів двигуна і вібрацій повітря.

YM-J-AHM призначалася для ураження вертольота, що проходить на висоті 150-200 метрів;

YM-J-AHM2 активувалася на висоті 250-300 метрів і вражала ціль безліччю дрібних елементів ураження.

ППО проти дронів — іранські боєприпаси YM-J-AHM і YM-J-AHM2 Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, американська компанія KULR Technology оголосила про розробку акумуляторної системи наступного покоління на 400 В, призначеної для живлення лазерної зброї проти дронів. Згідно з прогнозами технологія виведе зброю спрямованої енергії на більш високий рівень.

У США також розробляють спеціальний антидроновий боєприпас для широко відомого гранатомета МК19. Гранати призначені для протидії малим БПЛА і стануть частиною ініціативи Cornerstone Other Transaction.