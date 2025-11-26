З гармати по БпЛА: у США створили спеціальний антидроновий боєприпас для МК-19

Армія США оголосила про розроблення нових 40-мм програмованих боєприпасів повітряного підриву для автоматичного гранатомета MK19. Нова система призначена для протидії малим безпілотним літальним апаратам і стане частиною ініціативи Cornerstone Other Transaction.

Проєкт націлений на те, щоб розширити недорогу і масово доступну систему ППО на тактичний рівень — до відділень і взводів. Про це 26 листопада повідомили оглядачі Army Recognition.

У Пентагоні зазначають, що масове використання комерційних і військових дронів у сучасних конфліктах, а також зростання підозрілих спостережень БпЛА в Європі роблять такі технології критично важливими.

Згідно з документом, Командування з розвитку бойових можливостей армії США готує конкурс на розроблення 40-мм системи CUAS. Нові боєприпаси включатимуть передові неконтактні детонатори, які спрацьовують під час наближення до безпілотника і детонують на оптимальній дистанції. Це дає змогу уражати невеликі маневрені цілі без прямого влучання.

Відео дня

Система передбачає комплексний підхід: нові боєприпаси будуть інтегровані з функціями виявлення, супроводу, цілевказівки та ураження цілі. Водночас вона має бути сумісна з уже наявними установками MK19 і дистанційними бойовими модулями, що дасть змогу впровадити технологію без масової заміни обладнання.

Оглядачі зазначають, що автоматичний гранатомет MK19, створений ще за часів війни у В'єтнамі, залишається однією з ключових платформ вогневої підтримки армії США. Його дальність ефективного ураження до 2 км і надійність роблять його вдалою основою для модернізації. Випробування останніх років підтвердили, що механізм гранатомета здатний працювати зі складнішими типами детонаторів.

Боєприпаси проти БпЛА в російсько-українській війні

Судячи з повідомлень від американців, очевидно, що проблема боротьби з безпілотниками вкрай актуальна на тлі російсько-української війни. Як показує досвід бойових дій в Україні, засилля дронів різко знизило ефективність традиційних вогневих систем, а також змінило характер сухопутних операцій.

У таких умовах обидві протиборчі сторони намагаються знайти засоби ефективної боротьби з безпілотниками, зокрема й у сфері боєприпасів. Нагадаємо, російська корпорація "Ростех" розробила спеціальні патрони IGLA для боротьби з БпЛА у двох варіантах — LEX 30 і LEX 50. Це безконтейнерні патрони калібру 12/76 для ближніх дистанцій. Росіяни стверджують, що вони призначені для ураження дронів на відстані до 50 метрів.

В Україні також шукають аналогічні рішення. У грудні 2024 року стало відомо, що бійці Сил оборони переробляють звичайні спортивні боєприпаси 12-го калібру для стрільби по БпЛА. Основна перевага таких боєприпасів полягає в їхній здатності руйнувати корпуси дронів, виготовлені з тонкого пластику.