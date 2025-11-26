Из пушки по БПЛА: в США создали специальный антидроновый боеприпас для МК-19

Армия США объявила о разработке новых 40-мм программируемых боеприпасов воздушного подрыва для автоматического гранатомета MK19. Новая система предназначена для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам и станет частью инициативы Cornerstone Other Transaction.

Проект нацелен на то, чтобы расширить недорогую и массово доступную систему ПВО на тактический уровень — до отделений и взводов. Об этом 26 ноября сообщили обозреватели Army Recognition.

В Пентагоне отмечают, что массовое использование коммерческих и военных дронов в современных конфликтах, а также рост подозрительных наблюдений БПЛА в Европе делают такие технологии критически важными.

Согласно документу, Командование по развитию боевых возможностей армии США готовит конкурс на разработку 40-мм системы CUAS. Новые боеприпасы будут включать передовые неконтактные взрыватели, которые срабатывают при приближении к беспилотнику и детонируют на оптимальной дистанции. Это позволяет поражать небольшие маневренные цели без прямого попадания.

Система предполагает комплексный подход: новые боеприпасы будут интегрированы с функциями обнаружения, сопровождения, целеуказания и поражения цели. При этом она должна быть совместима с уже существующими установками MK19 и дистанционными боевыми модулями, что позволит внедрить технологию без массовой замены оборудования.

Обозреватели отмечают, что автоматический гранатомет MK19, созданный еще во времена войны во Вьетнаме, остаётся одной из ключевых платформ огневой поддержки армии США. Его дальность эффективного поражения до 2 км и надежность делают его подходящей основой для модернизации. Испытания последних лет подтвердили, что механизм гранатомета способен работать с более сложными типами взрывателей.

Боеприпасы против БПЛА в российско-украинской войне

Судя по сообщениям от американцев очевидно, что проблема борьбы с беспилотниками крайне актуальна на фоне российско-украинской войны. Как показывает опыт боевых действий в Украине, засилье дронов резко снизило эффективность традиционных огневых систем, а также изменило характер сухопутных операций.

В таких условиях обе противоборствующие стороны пытаются найти средства эффективной борьбы с беспилотниками, в том числе и в области боеприпасов. Напомним, российская корпорация “Ростех” разработала специальные патроны IGLA для борьбы с БПЛА в двух вариантах - LEX 30 и LEX 50. Это бесконтейнерные патроны калибра 12/76 для ближних дистанций. Россияне утверждают, что они предназначены для поражения дронов на расстоянии до 50 метров.

В Украине также ищут аналогичные решения. В декабре 2024 стало известно, что бойцы Сил обороны переделывают обычные спортивные боеприпасы 12-го калибра для стрельбы по БПЛА. Основное преимущество таких боеприпасов заключается в их способности разрушать корпуса дронов, изготовленные из тонкого пластика.