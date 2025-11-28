В Иране разработали антидроновые "прыгающие" мины Jaljaleh: в чем суть решения (видео)

Иран официально поставил на вооружение новые противодроновые мины-ловушки Jaljaleh, предназначенные для поражения низколетящих беспилотников и вертолетов. В целом это любопытное решение, которое специалисты охарактеризовали как “прыгающие мины”.

Новая система существенно усиливает возможности Ирана по борьбе с воздушными целями малой высоты — как в оборонительных сценариях, так и в операциях прикрытия ключевых объектов. Как сообщает профильное издание Defence Index, мина Jaljaleh способна поражать воздушные цели на высоте до 350 метров. При детонации формируется поражающий радиус около 5 метров, тогда как разлет обломков достигает 15 метров.

Эти параметры делают боеприпас эффективным против:

низколетящих дронов-разведчиков;

БПЛА-камикадзе;

вертолетов, выполняющих зависание, высадку десанта или полет на предельно малой высоте.

Как отметили в "Милитарном", подобные характеристики особенно ценны в асимметричных конфликтах, где беспилотники и легкие винтокрылые машины играют ключевую роль в тактической разведке и ударах.

Відео дня

Аналитики предположили, что Jaljaleh создана на основе противовертолетовых мин YM-J-AHM и YM-J-AHM2. Еще в 2024 году КСИР показал прототип новой прыгающей мины — тогда сообщалось, что она поражает цели на дистанции около 300 метров, причем на финальной траектории боеприпас достигает скорости до 2000 м/с.

Предшествующие модели работали по принципу обнаружения шумов двигателя и вибраций воздуха.

YM-J-AHM предназначалась для поражения вертолета, проходящего на высоте 150–200 метров;

YM-J-AHM2 активировалась на высоте 250–300 метров и поражала цель множеством мелких поражающих элементов.

ПВО против дронов - иранские боеприпасы YM-J-AHM и YM-J-AHM2 Фото: Открытые источники

Напомним, американская компания KULR Technology объявила о разработке аккумуляторной системы следующего поколения на 400 В, предназначенной для питания лазерного оружия против дронов. Согласно прогнозам технология выведет оружие направленной энергии на более высокий уровень.

В США также разрабатывают специальный антидроновый боеприпас для широко известного гранатомета МК19. Гранаты предназначены для противодействия малым БПЛА и станут частью инициативы Cornerstone Other Transaction.