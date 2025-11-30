Севастополь під масованою атакою українських БПЛА: у місті працює ППО

Російські системи ППО відбивають атаку українських безпілотників, які летять у бік Севастополя. За попередніми даними, велика кількість дронів заходять з південно-західного боку.

Низка Telegram-каналів повідомляють про масовану атаку українських БПЛА на Севастополь. Протиповітряна оборона росіян продовжує відбивати атаку Збройних сил України.

Інформацію підтвердили на каналі "Оперативний ЗСУ", де йдеться про вибухи та роботу систем ППО в самому місті та околицях.

За інформацією "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, військові відбивають атаку ЗСУ, і всі служби приведені в стан бойової готовності.

"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. Всі служби приведені в стан бойової готовності. За інформацією Рятувальної служби Севастополя, на цей час жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали", — пише чиновник у соцмережах.

Новина доповнюється.