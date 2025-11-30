Севастополь под массовой атакой украинских БПЛА: в городе работает ПВО

Российские системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников, которые летят в сторону Севастополя. По предварительным данным, большое количество дронов заходят с юго-западной стороны.

Ряд Telegram-каналов сообщают о массированной атаке украинских БПЛА на Севастополь. Противовоздушная оборона россиян продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины.

Информацию подтвердили на канале "Оперативний ЗСУ", где говорится о взрывах и работе систем ПВО в самом городе и окрестностях.

По информации "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, военные отражают атаку ВСУ, и все службы приведены в состояние боевой готовности.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — пишет чиновник в соцсетях.

Новость дополняется.