Експерт розповів, куди і чому пропадають збиті "Шахеди": крадуть уламки (відео)

Російська Федерація дедалі більше модернізує дрони "Шахед/Герань 2", оснащуючи їх системами, що дають змогу нести додаткове бойове навантаження, оминати системи ППО і завдавати ще більш руйнівних ударів завдяки посиленню бойової частини.

Щоб протистояти цьому, українські фахівці уважно вивчають уламки дронів з метою пошуку способів протидії смертоносній зброї. Але іноді після збиття БПЛА його практично нереально знайти в полі, розповів в ефірі радіо NV Анатолій Храпчинський, заступник Генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил.

"Останнім часом спостерігаються випадки, коли збиваються "Шахеди в поле (мобільними групами, — прим. авт), приїжджає група, а вже "Шахеда" немає. Слава Богу, хоч БК залишається. Так суспільство розбирає на сувеніри, на перепродаж деяких елементів, хоча є активна потреба у вивченні деяких елементів цих бортів, щоби потім розуміти, куди рухається ворог, щоби заздалегідь готувати пастки для таких розробок, які хоче зробити ворог", — зазначив гість студії.

Експерт також попередив населення не піднімати підозрілі предмети з землі, оскільки останнім часом противник оснащує дрони касетними боєприпасами, які детонують не одразу і несуть додаткову загрозу.

На підтвердження його слів стало відомо, що ЗС РФ уперше прикріпили ракету Р-60 класу "повітря-повітря" до безпілотників "Герань-2", на яких полюють саме на вертольотах.

Повідомлення про першу появу Р-60 на російському ударному БПЛА з'явилося в мережі близько 15 години 1 грудня. Зазначається, що основна мета модифікації — протидія вертольотам ЗСУ.

Нагадаємо, 12 листопада медіа написали про ще один різновид зброї РФ: росіяни прилаштували пускові "Солнцепека" на роботизовану платформу.

Також повідомлялося, що в листопаді Повітряні сили України знищили близько трьох тисяч "Шахедів".