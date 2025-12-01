Эксперт рассказал, куда и почему пропадают сбитые "Шахеды": воруют обломки (видео)

Российская Федерация все больше модернизирует дроны "Шахед/Герань 2", оснащая их системами, которые позволяют нести дополнительную боевую нагрузку, обходить системы ПВО и наносить еще более разрушительные удары благодаря усилению боевой части.

Чтобы противостоять этому, украинские специалисты внимательно изучают обломки дронов с целью поиска способов противодействия смертоносному оружию. Но иногда после сбития БПЛА его практически нереальной найти в поле, рассказал в эфире радио NV Анатолий Храпчинский, заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил.

"В последнее время наблюдаются случаи, когда сбиваются "Шахеды в поле (мобильными группами, – прим. авт), приезжает группа, а уже "Шахеда" нет. Слава Богу, хоть БК остается. Так общество разбирает на сувениры, на перепродажу некоторых элементов, хотя есть активная потребность в изучении некоторых элементов этих бортов, чтобы потом понимать, куда двигается враг, чтобы заранее готовить ловушки для таких разработок, которые хочет сделать враг", – отметил гость студии.

Эксперт также предупредил население не поднимать подозрительные предметы с земли, поскольку в последнее время противник оснащает дроны кассетными боеприпасами, которые детонируют не сразу и несут дополнительную угрозу.

В подтверждение его слов стало известно, что ВС РФ впервые прикрепили ракету Р-60 класса "воздух-воздух" к беспилотникам"Герань-2", за которыми охотятся именно на вертолетах.

Сообщение о первом появлении Р-60 на российском ударном БПЛА появилось в сети около 15 часов 1 декабря. Отмечается, что основная цель модификации — противодействие вертолетам ВСУ.

Напомним, 12 ноября медиа написали о еще одной разновидности оружия РФ: россияне пристроили пусковые "Солнцепека" на роботизированную платформу.

Также сообщалось, что в ноябре Воздушные силы Украины уничтожили около трех тысяч "Шахедов".