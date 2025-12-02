Посилення заходів для ухилянтів від мобілізації: Рада готує законопроєкт, — Веніславський

Військовозобов'язані українці, які не хочуть служити й уникають мобілізації, повинні мати негативні наслідки того, що вони не виконують свій конституційний обов'язок із захисту держави.

Хоча не всі народні депутати підтримують такі жорсткі заходи щодо так званих "ухилянтів", член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський вважає інакше, про що і розповів у бесіді з "Телеграфом".

За його словами, якщо людина самовільно залишила військову частину, або не з'явилася до ТЦК, то для неї мають наставати певні негативні наслідки, що ускладнюють її життя. Серед таких, наприклад, заборона на водіння авто і блокування рахунків.

"Коли людина не сплачує комунальні послуги, маючи гроші, обленерго звертається в дуже спрощеному порядку до суду, і кошти людини одразу на всіх рахунках блокуються. І поки людина не заплатить штраф (іноді дуже "смішний"), вона не може скористатися своїми платіжними коштами. А коли людина не виконує свій конституційний обов'язок, таких простих механізмів реагування не існує. Тому над цим ми працюємо. Але далеко не всі колеги готові долучатися і підтримувати подібні ініціативи", — пояснив він.

Веніславський згоден, що потрібно змінювати законодавство щодо засад мобілізації, однак, з огляду на те, наскільки це чутливе питання в суспільстві, у парламенті не вистачає голосів за більш жорстку реакцію на дії тих, хто ухиляється від призову.

"Багато наших колег хочуть, щоб держава залишалася державою ухилянтів, а не громадян, які спроможні захищати свою Батьківщину", — наголосив нардеп.

Він додав, що зараз темпи мобілізації в Україні — приблизно 30 тисяч осіб на місяць останніх півтора року без будь-яких різких коливань.

