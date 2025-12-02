Ужесточение мер для уклонистов от мобилизации: Рада готовит законопроект, — Вениславский

Военнообязанные украинцы, которые не хотят служить и избегают мобилизации, должны иметь негативные последствия того, что они не выполняют свой конституционный долг по защите государства.

Хотя не все народные депутаты поддерживают столь жесткие меры по отношению к так называемым "уклонистам", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский считает по-другому, о чем и рассказал в беседе с "Телеграфом".

По его словам, если человек самовольно покинул воинскую часть, или не явился в ТЦК, то для него должны наступать определенные негативные последствия, осложняющие его жизнь. Среди таковых, например, запрет на вождение авто и блокирование счетов.

"Когда человек не платит коммунальные услуги, имея деньги, облэнерго обращается в очень упрощенном порядке в суд, и средства человека сразу на всех счетах блокируются. И пока человек не заплатит штраф (иногда очень "смешной"), он не может воспользоваться своими платежными средствами. А когда человек не выполняет свою конституционную обязанность, таких простых механизмов реагирования не существует. Поэтому над этим мы работаем. Но далеко не все коллеги готовы включаться и поддерживать подобные инициативы", — объяснил он.

Вениславский согласен, что нужно менять законодательство касательно засад мобилизации, однако, учитывая, насколько это чувствительный вопрос в обществе, в парламенте не хватает голосов за более жесткую реакцию на действия тех, кто уклоняется от призыва.

"Много наших коллег хотят, чтобы государство оставалось государством уклонистом, а не граждан, которые способны защищать свою Родину", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что сейчас темпы мобилизации в Украине — около 30 тысяч человек в месяц последних полтора года без каких-либо резких колебаний.

